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Партнери по коаліції підштовхують Шольца до передачі Taurus Україні — Bloomberg
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Партнери по коаліції підштовхують Шольца до передачі Taurus Україні — Bloomberg

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Taurus
Ракета Taurus. Фото: AP

Партнери по урядовій коаліції підштовхують канцлера Німеччини Олафа Шольца припинити опір постачанню Україні крилатих ракет великої дальності Taurus.

Про це повідомляє Bloomberg.

Оскільки російські війська в Україні намагаються посилити свою перевагу у військах і техніці, Зелені та Вільні демократи закликають Шольца надіслати зброю, яка використовується для точних ударів по твердих цілях, таких як бункери, і має радіус дії понад 500 кілометрів.

Канцлер виправдовує свій опір, який широко підтримує його соціал-демократи, стверджуючи, що німецький персонал має бути розміщений в Україні, щоб допомогти керувати системою наведення, що потенційно зробить Німеччину безпосереднім учасником війни.

Він також стурбований тим, що Taurus може бути використаний проти цілей усередині Росії, включаючи Москву. Опитування свідчать, що його підтримує більшість німців.

Джерело агентства повідомило, що міністр фінансів Крістіан Лінднер, лідер Вільних демократів, не погоджується з виправданням Шольца і все ще сподівається, що він змінить свою думку.

За словами джерела, Лінднер послався на технічні зміни, спрямовані на зменшення дальності дії ракет та запобігання їх використанню проти території Росії.

Ще одне джерело повідомило, що міністр економіки та віцеканцлер Роберт Габек із Зелених також підтримує законодавців, які схвалюють передачу Україні Taurus, і роздратований одностороннім рішенням Шольца.

Bloomberg зазначає, що на Шольца вже майже рік чинять тиск, щоб він погодився на запит України на ракети. Натомість він заявляє, що Німеччина була одним із найщедріших прихильників уряду в Києві, пообіцявши військову допомогу на суму близько 30 млрд доларів.

Опозиція подала подання на обговорення у парламенті в 14 березня під назвою "Послідовно продовжувати підтримку України — погодити постачання крилатої ракети Taurus.

Хоча видається малоймовірним, що законодавці коаліції розірвуть свої ряди під час зазначеного голосування, дебати гарантують, що це питання і розбіжності в коаліції залишаться в центрі уваги.

Законодавці також можуть запитати Шольца про Taurus під час урядових запитань у Бундестазі 13 березня.

Україна просить у Німеччини Taurus

Наприкінці травня 2023 року Україна звернулася до уряду Німеччини з проханням надати крилаті ракети Taurus із дальністю дії до 500 кілометрів.

Відповідне звернення було зроблено на тлі рішення Британії та Франції поставити Україні далекобійні ракети Storm Shadow і SCALP.

Депутат Бундестагу від Соціал-демократичної партії канцлера Німеччини Олафа Шольца Андреас Шварц 7 серпня закликав надати Україні далекобійні крилаті ракети Taurus.

Того ж дня глава постійної делегації ВРУ в Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв заявив, що ключові парламентські фракції Бундестагу досягли консенсусу щодо передачі Україні ракет Taurus.

Згодом агентство Reuters написало, що уряд Німеччини пропонує обмежити дальність ракет Taurus, які будуть передані Україні, оскільки канцлер Олаф Шольц хоче запобігти ударам ЗСУ по території РФ.

Голова оборонного комітету німецького Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Циммерман виступила проти обмеження дальності крилатих ракет Taurus як умови передання їх Україні.

22 лютого Бундестаг рекомендував передати Україні далекобійні ракети.

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