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На Харківщині не вистачає фахівців: які професії можна отримати на безплатних курсах від волонтерського "Добробату"
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На Харківщині не вистачає фахівців: які професії можна отримати на безплатних курсах від волонтерського "Добробату"

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У Харкові є безплатні будівельні курси. Їх організував "Добробат". Його керівник Павло Філіпенко пояснює, що навчають будівельників, бо в Харкові не вистачає фахівців — частина з них пішла в армію, частина виїхала.

Заняття проходять на реальному об'єкті — слухачі безплатного будівельного курсу у Харкові відновлюють гуртожиток для переселенців. Один тиждень учасники слухають теорію, три – практикуються, говорить Павло Філіпенко.

Слухачка безплатних курсів від "Добробату" на практиці в гуртожитку для переселенців вчиться класти плитку, березень 2024 року
Слухачка безплатних курсів від "Добробату" на практиці в гуртожитку для переселенців вчиться класти плитку, березень 2024 року. Фото: Назарій Рубаняк

"Дуже мала кількість фахівців у будівельній галузі зараз залишилась у Харкові. Ми прийняли рішення, що треба започаткувати цю школу для того, щоб людям дати можливість отримати нову професію. Не тільки для того, щоб працевлаштуватися, але й щоб їх залучити до наших лав "Добробату", і разом їздити та допомагати з відновленням", — говорить Філіпенко.

Слухачі безплатних курсів від "Добробату" на практиці в гуртожитку для переселенців вчиться класти плитку, березень 2024 року
Слухачі безплатних курсів від "Добробату" на практиці в гуртожитку для переселенців вчиться класти плитку, березень 2024 року. Фото: Назарій Рубаняк

Волонтери "Добробату" працюють на Харківщині з липня 2022 — допомагають прибирати на місцях російських обстрілів та відновлювати пошкоджені будівлі. Філіпенко каже, навчальні курси розпочали у грудні 2023 року. Першу групу з 14 людей навчали монтувати вікна, у другій групі — лицювальників-плиточників — восьмеро студентів.

Слухач безплатних курсів від "Добробату" на практиці в гуртожитку для переселенців вчиться класти плитку, березень 2024 року
Слухач безплатних курсів від "Добробату" на практиці в гуртожитку для переселенців вчиться класти плитку, березень 2024 року. Фото: Олександр Ставицький/Суспільне Харків

На курси приймають з 16 років, немісцевим надають гуртожиток, каже Філіпенко. За його словами, будівельники особливо потрібні на деокупованих територіях.

"До нас багато звертається людей з Балаклії, Ізюма, Купʼянська, з інших регіонів. І дуже складно з Харкова їхати в інший регіон. Тому що багато часу витрачаємо саме на поїздку до цього міста. Тому ми максимально розповсюджуємо інформацію, щоб з регіонів люди могли до нас долучитися, приїжджати в Харків на навчання, а потім їхати у свої регіони і допомагати вже на місці", — каже куратор місцевого "Добробату".

На Харківщині не вистачає фахівців: які професії можна отримати на безплатних курсах від волонтерського "Добробату"
Слухач безплатних курсів від "Добробату" на практиці в гуртожитку для переселенців вчиться класти плитку, березень 2024 року. Фото: Олександр Ставицький/Суспільне Харків

З 18 березня на курсах навчатимуть третій спеціальності — монтажника каркасних будинків. За словами Філіпенка, усі випускники отримають сертифікат, з яким можна буде працевлаштуватися.

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