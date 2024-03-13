У Кропивницькому затримали директора театру. Що відомо

У Кропивницькому затримали директора обласного театру. За даними слідчих, він просив хабар за працевлаштування для подальшого уникнення мобілізації.

Речниця обласної прокуратури Наталія Алєксєєнко розповіла Суспільному, що в ході досудового розслідування встановили, затриманий просив за місце в колективі театру 3,5 тисячі доларів США.

"Неправомірну вигоду отримував у два транші. Затримали його під час отримання ним другої частини обумовленої суми в одному з ресторанів міста".

Прокурор Юрій Стах в коментарі Суспільному сказав, що директора театру затримали 13 березня, після одержання 2400 доларів.

"Першу частину суми він отримав раніше. 1100 доларів. Це також зафіксували".

Розслідування проводять за частиною 3 статті "Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою" та обрання йому запобіжного заходу, сказала речниця поліції області Віталіна Бевзенко.

Санкція статті — позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Суспільне намагається дізнатись у Сергія Корнієнка його позицію після затримання. Кореспондентка Суспільного телефонувала йому о 16:10. Його телефон був вимкнений. Прокурор пояснив, що директор театру нині бере участь у слідчих діях, тому недоступний для спілкування з журналістами.

Відповідно до статті 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

На час досудового розслідування голова Кіровоградської обласної ради відсторонить керівника театру від виконання службових повноважень, написали в телеграм-каналі облради о 17:01 13 березня.

Що відомо про директора театру імені Кропивницького