Ветеран з Івано-Франківська Юрій Гапончук виборов "золото" на змаганнях "United States Air Force Trials 2024" у Лас-Вегасі, що тривають на військовій базі Повітряних сил США. У командній стрільбі з лука він здобув перемогу.

Про це повідомила на сторінці у Facebook голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук.

Напередодні змагань у командній стрільбі з лука українська команда ветеранів, капітаном якої є Юрій Гапончук, виборола срібну нагороду.

Загалом на чемпіонаті "United States Air Force and Marine Corps Trials 2024" беруть участь понад 300 учасників зі США, України та Грузії. Українська збірна у складі 30 військових та ветеранів також здобула "золото" з волейболу сидячи.

"Наші хлопці показали злагоджену гру та відчайдушно боролися за кожен м'яч", — цитують у дописі Юрія Гапончука.

Окрім поєдинків з волейболу, команда змагалася у паверліфтингу. 14 березня ветеран з Івано-Франківщини візьме участь у веслуванні на тренажері.

Що відомо про Юрія Гапончука

Юрій Гапончук на позивний Гапон брав участь в ООС з 2015 року. Під час повномасштабної війни військовий став командиром роти оперативного призначення 50 полку імені полковника Семена Височана Нацгвардії України. Воював на Донеччині та Луганщині. На фронті підірвався на міні. Після поранення йому ампутували стопу.

З 2023 року Юрій Гапончук — радник міського голови Івано-Франківська Руслана Марцінківа з питань доступності.

У січні 2024 року нацгвардієць Юрій Гапончук увійшов у тридцятку українських ветеранів, які представлятимуть Україну на змаганнях "United States Air Force Trials 2024" у Лас-Вегасі.

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