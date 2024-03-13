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Блокують п’ять напрямків: 1150 вантажівок очікують на заїзд в Україну
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Блокують п’ять напрямків: 1150 вантажівок очікують на заїзд в Україну

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Блокують п’ять напрямків: 1150 вантажівок очікують на заїзд в Україну
Черга із вантажівок до пункту пропуску "Медика-Шегині", січень 2024 року. Фото: Суспільне Львів

Станом на ранок 13 березня польські фермери продовжують блокувати дороги у напрямку п’яти пунктів пропуску. Йдеться про "Дорогуськ-Ягодин", "Зосін-Устилуг", "Долгобичув-Угринів", "Хребене - Рава-Руська", "Медика-Шегині". Там на в’їзд в Україну очікують 1150 вантажівок.

Про це в ефірі "Суспільне. Студія" повідомив речник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко.

Також є черга навпроти пункту пропуску "Корчова-Краківець" — це близько 500 вантажних автомобілів.

"По напрямку пункту пропуску "Краківець" рух відбувається інтенсивний, адже на цей час польські фермери не блокують цей напрямок", – каже Демченко.

Як повідомив речник ДПСУ, польські фермери взагалі не пропускають вантажівок на виїзд з України у пунктах пропуску "Ягодин-Дорогуськ", "Шегині-Медика" та "Угринів-Долгобичув". За минулу добу, 12 березня, на цих напрямках жодна вантажівка не перетнула кордон у бік Польщі.

"До вечора, 12 березня, також не пропускали вантажівки по напрямку пункту пропуску "Устилуг", які слідують з України в Польщу. Близько 19:00 вчора (12 березня, – ред.) вони відновили можливість проїзду для вантажівок на цьому напрямку, але пропускали по кілька вантажівок на годину, а 13 березня із 08:00 вони знову заблокували можливість проїзду через "Устилуг" з України в Польщу", – додав Андрій Демченко.

Також, за його словами, за добу 12 березня через пункт пропуску "Ягодин-Дорогуськ" у бік України проїхало 100 вантажівок, а через "Шегині-Медику" — 20.

Що відомо про протести польських фермерів

6 листопада 2023 року польські перевізники розпочали блокувати рух вантажівок у пунктах пропуску "Краківець-Корчова", "Ягодин-Дорогуськ" та "Рава-Руська-Гребенне".

Асоціація "Укравтопром" із посиланням на Міжнародну транспортну асоціацію зазначила, що причина страйків — надмірна конкуренція після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та ЄС.

23 листопада до страйків на кордоні долучилися польські фермери, які протестували на пункті пропуску "Шегині — Медика".

Польські перевізники 11 грудня припинили страйк на пункті пропуску "Ягодин — Дорогуськ". Митниця запрацювала у звичному режимі, пропуск вантажівок відновили в обидва боки.

18 грудня польські перевізники знову заблокували рух вантажівок на міжнародному пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ".

Польські перевізники, які від листопада блокували пункти пропуску на кордоні з Україною, 16 січня досягли угоди щодо "певних умов" з урядом РП та призупинили протест.

9 лютого фермери у Польщі розпочали загальнонаціональний страйк. Акція протесту триватиме щонайменше до 10 березня.

Через декілька днів польські фермери оголосили, що мають намір 20 лютого заблокувати всі пункти пропуску на кордоні з Україною.

22 лютого прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що польська влада внесе прикордонні переходи з Україною, а також ділянки автомобільних і залізничних доріг до переліку об'єктів критичної інфраструктури. Як сказав тоді Туск, це протягом найближчих годин після ухвалення рішення дозволить прибрати перепони на польсько-українському кордоні для постачань зброї та гуманітарної допомоги.

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