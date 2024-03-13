На фронті загинули Максим Ясінський та Анатолій Барабан з Кіровоградщини

На війні з Росією загинули двоє захисників з Кіровоградської області. Це – Максим Ясінський з Благовіщенської громади Голованівського району та Анатолій Барабан з Кетрисанівської громади Кропивницького району.

Максим Ясінський народився 10 серпня 1991 року у селі Новоселиця. Після закінчення школи вступив в Уманський педагогічний університет на історичний факультет.

Пішов захищати Україну у перший день повномасштабного вторгнення. На початку 2024 року пройшов військову підготовку у Німеччині. Загинув 10 березня 2024 року під час виконання бойового завдання у Волноваському районі Донецької області.

У бійця залишились батьки, сестра та наречена. Інформацію про дату церемонії прощання повідомлять додатково, написали на офіційній сторінці Благовіщенської міської ради у Facebook.

У Київському військовому шпиталі 29 лютого помер захисник Анатолій Барабан. Йому було 56 років. Захисник народився 9 лютого 1968 року в селі Грушка колишнього Бобринецького району (нині Кропивницький). Закінчивши школу, здобув професію водія. Після служби в армії, працював водієм у місцевому господарстві.

На фронті служив гранатометником першого взводу третьої роти спеціального призначення військової частини. Поховали чоловіка 12 березня у рідному селі Сугокліївка. У бійця залишились дружина та двоє синів. Про це повідомили на офіційній сторінці Кетрисанівської громади у Facebook.