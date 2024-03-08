У Кропивницькому бійці з ампутаціями та після поранень освоюють джиу-джитсу

У Кропивницькому військові з ампутаціями та після поранень освоюють бразильське джиу-джитсу. Безплатні тренування організував засновник спортивного клубу Євген Скирда. Суспільне дізнавалось, хто може долучитись і наскільки це потрібно військовим.

Півторагодинні заняття для військових після поранень та ампутацій відбуватимуться у спортклубі "Борець" тричі на тиждень, розповів Євген Скирда. З його слів, нині тренуються двоє військових.

"Ідея цього проєкту виникла у наших друзів та партнерів з Києва – ліги TMS, яка організовує змагання з джиу-джитсу. Розробили методику спільно з ізраїльськими спеціалістами – саме тренувань для ветеранів. Джиу-джитсу – це адаптивний вид боротьби, займатися може людина будь-якого віку, будь-якої статури, а також люди в яких немає однієї-двох кінцівок. Усі можуть знайти під себе техніку".

Євген Скирда. Фото: Суспільне Кропивницький

Тренер Сергій Коркач, який займається з військовими, пройшов відповідне навчання.

"Не завжди вправа, яка підходить здоровій людині, підійде хлопцям. Потрібно, щоб їм не було боляче, щоб правильно відбувалось тренування. Мета – реабілатація для хлопців, щоб вони не зациклювались на своїх проблемах, а приходили й тут, у команді, розвивались".

Сергій Коркач. Фото: Суспільне Кропивницький

За словами засновника клубу, долучитись до занять можуть усі охочі військові та ветерани з пораненнями. Кількість місць необмежена. Тренуватимуть, допоки у цьому буде потреба.

Тренування для бійців з ампутаціями та пораненнями. Фото: Суспільне Кропивницький

Бразильським джиу-джитсу займається учасник бойових дій Михайло Дроботенко. У березні 2022 року під Сєвєродонецьком на Луганщині, розповів, підірвався на протипіхотній міні й втратив обидві ноги.

"Я звик до активного життя. Мене все, що пов’язано зі спортом, цікавить. Тут – як в житті – постійно потрібно боротися. Буду для себе займатись, щоб тримати себе у формі й намагатись досягати призових місць".

Тренування Михайла Дроботенка. Фото: Суспільне Кропивницький

Михайло вважає, що спортивні тренування – це реабілітація та соціалізація для військових.

"Мені хочеться, щоб поранені хлопці теж займались спортом, бо коли вони у спорті борються, вони так само і в житті починають робити".

Михайло Дроботенко. Фото: Суспільне Кропивницький

Відвідує тренування й чинний військовий Дмитро. Він просив його обличчя не показувати. Сказав, що поранення отримав у Донецькій області – осколки міни потрапили у спину й руку.

"Поранення було в район хребта, в район попереку. Паралізувало ногу, лікоть перебило. Зараз реабілітуюсь. Ми тут акробатикою займаємось – розробляємо суглоби, спину, ноги, руки. Рухливість покращується".