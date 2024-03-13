Атака по Кривому Рогу 12 березня. У якому стані поранені

У лікарнях Дніпропетровщини перебувають 20 поранених внаслідок атаки військ РФ по Кривому Рогу. Четверо дорослих та двоє дітей – у тяжкому стані. Станом на 10:00 в одному з медзакладів перебувають 8 людей.

Генеральна директорка лікарні Олена розповіла Суспільному, що у їхньому медзакладі впродовж двох днів надали допомогу 23 пораненим.

"У стаціонарі було 9 людей, на ранок 8, на жаль, одна поранена померла. На сьогодні у нас 8 постраждалих, з них 5 – "важких" і вкрай "важка" пацієнтка. Характер травм різний – це і вибухова травма, і ураження склом, і травми, які мають ознаки уламкових уражень, а саме металеві уламки", – розповіла жінка.

Генеральна директорка медзакладу Олена. Фото: Суспільне Дніпро

У пацієнтів – ураження внутрішніх органів, кісток.

"Така масова політравма, де є ураження черепно-мозкові, внутрішніх органів, переломи кісток", – каже вона.

У пацієнтки, що померла вночі були травми нижніх кінцівок та велика крововтрата, розповіла медикиня.

Станом на 13:00 стаціонарно лікується 18 поранених внаслідок атаки по Кривому Рогу, з яких 7 дітей. У тяжкому стані досі залишається 6 осіб, зокрема 1 дитина. З лікарні виписано 2 людей, які продовжать лікуватися амбулаторно, повідомив начальник районної військової адміністрації Євген Ситниченко.

Що відомо про атаку на Кривий Ріг увечері 12 березня

Увечері 12 березня внаслідок атаки по Кривому Рогу сталася пожежа в багатоповерхівці. Як повідомив очільник облради Микола Лукашук, щонайменше пʼятеро поранених і двоє загиблих.

Зафіксували щонайменше три влучання внаслідок ракетної атаки, зокрема пряме влучення в дев'ятиповерховий будинок, повідомили в пресслужбі Криворізької міськради.

Внаслідок атаки загинуло троє людей. Вранці 13 березня керівник Ради оборони Кривого Рогу повідомив, що ще одна жінка 47 років померла у лікарні.

Пошуково-рятувальну операцію завершили о 22:00 12 березня. Врятували дев'ятьох людей. Кількість поранених уточнюють.

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