У кінотеатрі Чернівців відбудеться прем'єра документального фільму про 107 бригаду тероборони. У ньому розповідають історії життя та служби бійців бригади, а також зібрали реальні кадри з розвідки та знищення російської техніки. Вхід на фільм вільний.

Про це повідомив режисер фільму Олександр Ткачук у Facebook.

Прем'єра фільму відбудеться 17 березня о 12:00. Стрічку покажуть у кіноконцертній залі "Чернівці" на вулиці Університетській, 10. За інформацією Ткачука, на презентації фільму будуть художній керівник циклу фільмів про тероборону "Готові до спротиву" режисер Ахтем Сеітаблаєв та співрежисер фільму Микола Кобилюк.

Також 16 березня о 13:00 покажуть ще один фільм з циклу про 114 бригаду тероборони.

Що відомо про фільм

Події стрічки охоплюють період від початку повномасштабної війни до червня 2023 року. У фільмі Ткачук хотів показати простих людей, їхні історії та особисті мотивації. Водночас у коментарі Суспільному розповів, що знімати фільми до повномасштабного вторгнення було легше, бо під час фільмування завжди була загроза життю героїв стрічки.

"Тероборона – феномен у сучасній військовій справі. Бо ці люди не мали стосунку до військової справи. Більшість з них не побоялися стати до війська. Нам було простіше, бо ми були у підрозділі й знали історію кожного з нашого батальйону. Це відрізняється від документальних фільмів у цивільному житті: там домовився за інтерв'ю, приїхав, відзняв і поїхав, а тут можеш домовитися, але не розумієш, чи вдасться це зробити, бо на війні постійно є небезпека", – каже Ткачук.

У фільмі є інтерв'ю бійців, кадри з полігону, зокрема у зоні бойових дій. Були моменти, які знімали на телефон або з розвідувальних дронів, коли досліджували позиції ворога.

"Є кадри знищення техніки, зброї та особового складу ворога. Тобто, цей фільм максимально наповнений документальними кадрами й реальними історіями наших буковинців, які за цей час брали участь у контрнаступі на Харківщині, обороняли східні кордони".

Стрічка входить до циклу документальних фільмів "Готові до спротиву", у межах якого розповідатимуть про кожен підрозділ Сил територіальної оборони. За словами Ткачука, цю ідею запропонувало керівництво у 2022 році, оскільки тероборона була новим видом війська. Фільм про чернівецьку бригаду знімав Ткачук, бо вже мав режисерський досвід, а також на початку повномасштабної війни вступив до бригади.

"Про них мало що було відомо, а вже всі розуміли, що війна триватиме й кожна з бригад матиме свій бойовий шлях, який заслуговує висвітлення. Так почалися зйомки фільмів у різних бригадах. У 107 бригаді фільмуванням зайнявся я та журналіст Микола Кобилюк", – каже Ткачук.

Раніше Суспільне Чернівці публікувало інтерв'ю з Олександром Ткачуком про те, як воюють росіяни, якої інформації бракує цивільному населенню, а також про його фільм:

Що відомо про 107 бригаду ТрО

З 2021 року 107 бригаду Чернівецької ТРО очолював Андрій Цісак . У лютому 2024 року Цісака перевели з посади командира. Причиною стали кадрові зміни в Силах тероборони після зміни головнокомандувача, коментував Цісак Суспільному.

. У лютому 2024 року Цісака перевели з посади командира. Причиною стали кадрові зміни в Силах тероборони після зміни головнокомандувача, коментував Цісак Суспільному. 11 березня 2024 року у відповіді на запит Суспільного у Командуванні сил ТрО ЗСУ вказали, що полковника Цісака "призначено офіцером резерву офіцерського складу роти резерву офіцерського складу військової частини А4273".

У березні 2024 року новим командиром 107 бригади став Ігор Ісаченко, який раніше був на посаді заступника командира 109 бригади тероборони на Донеччині. Ісаченко з родини військових. До повномасштабного вторгнення жив у Бахмуті. Був учасником АТО. У 2022 році, після трьох років пенсії, повернувся на фронт: виконував бойові завдання поблизу Мар'їнки та Красногорівки.

Ісаченко з родини військових. До повномасштабного вторгнення жив у Бахмуті. Був учасником АТО. У 2022 році, після трьох років пенсії, повернувся на фронт: виконував бойові завдання поблизу Мар'їнки та Красногорівки. У вересні 2022 року під час контрнаступу на Харківщині Вижницький 93-тій батальйон Сил територіальної оборони разом зі спецпідрозділом "Альбін" звільнив село Велика Комишуваха.

У січні 2023 року на війні загинув командир роти вогневої підтримки 93-го батальйону 107-ї бригади ТрО Петро Ковалюк з позивним "Явір". Він служив в АТО, мав бойовий досвід. З початком повномасштабного вторгнення знову пішов на фронт. Мати каже, що мав змогу не йти, але вона не змогла його вмовити залишитись вдома.

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