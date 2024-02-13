Андрія Цісака перевели з посади командира 107 бригади ТрО Чернівецької області в інший підрозділ. Це пов'язано з оновлення Сил оборони і безпеки та кадровими змінами в Силах територіальної оборони.

Про це повідомили на Facebook-сторінці 107 бригади сил ТрО ЗСУ.

Наказ про переведення Цісака отримали 12 лютого.

"За рішенням президента відбуваються оновлення Сил оборони і безпеки України, у зв’язку з чим уже було здійснено ряд кадрових змін і в Силах територіальної оборони, а саме зміна командувача Сил територіальної оборони, командувача РУ "Захід" Сил територіальної оборони та командирів бригад територіальної оборони, що в свою чергу не оминуло і 107 бригаду ТрО", — повідомили на сторінці бригади.

Доповнено о 12:13: Цісак прокоментував, чому більше не є командиром 107 бригади ТрО Чернівецької області.

Що відомо про Андрія Цісака

Цісак очолював бригаду з 2021 року.

У червні 2022 року тодішній начальник ОВА Осачук в інтерв'ю Суспільному казав, що полковник Цісак — бойовий офіцер, який є учасником бойових дій з 2014 року.

Коли у червні 2023 року Чернівецька районна рада звернулася до президента та Міноборони щодо командира 92 батальйону 107 бригади ТрО підполковника Олександра Марича бо, на їхню думку, командир упереджено ставиться до підлеглих, перевищує повноваження та ігнорує розгляд рапортів щодо медичних обстежень й відпусток, командир 107 бригади ТрО області Андрій Цісак казав, що військові раніше не скаржилися йому на діяльність командира Марича й вважав це "обливанням брудом".

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