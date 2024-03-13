Що відбувається на місці атаки у Кривому Розі – фоторепортаж

Ввечері, 12 березня, російська армія вдарила по Кривому Рогу. Станом на ранок, 13 березня, відомо про чотирьох загиблих та понад 40 поранених.
Що нині відбувається на місці події – дивіться у фоторепортажі Суспільного.
На місці удару РФ тривають розбори завалів та демонтаж конструкцій, що можуть обвалитися.
Жителів до будинку не пускають через загрозу обвалу.
Пошкоджені й будівлі поряд з місцем атаки.
На місці події розгорнули штаб допомоги населенню. Для людей, чиї квартири пошкоджені, привезли плити OSB.
За словами начальника РВА Євгена Ситниченка, нині триває поквартирний обхід.
"Також зараз надається можливість мешканцям зайти взяти необхідні речі в домівках. Особливо хочу подякувати службам ДСНС, вони врятували дев'ятеро людей. Надається вся необхідна допомога, як матеріальна, так і психологічна. Деким людям було надано житло, які його втратили. Зараз вони в теплі, забезпечені всім необхідним", – каже він.
Приблизно 400 квартир пошкоджені внаслідок ударів РФ по Кривому Рогу. Нині триває покрвартирний обхід. Жителів деяких осель планують пустити в квартири, щоб забрати речі.
Чотирьом людям, домівки яких пошкоджені, надали прихисток, зазначив Ситниченко.
На місці атаки знаходять уламки ракети РФ.
За словами заступника начальника з регування на надзвичайні ситуації Ігор Карелін розповів, що надзвичайники після атаки евакуювали понад 150 люде.
"Також було врятовано 5 осіб. Було виявлено двох загиблих у будинку, та один загиблий було виявлено тіло на вулиці. Складність в тому, що була велика кількість людей, які потребували допомоги. Було задимлення з 6 по 9 поверх. Також багато дверей було зачинено, довелось вскривати, це дуже багато часу займало", – каже він.
Що відомо про атаку на Кривий Ріг увечері 12 березня
Увечері 12 березня внаслідок атаки по Кривому Рогу сталася пожежа в багатоповерхівці. Як повідомив очільник облради Микола Лукашук, щонайменше пʼятеро поранених і двоє загиблих.
Зафіксували щонайменше три влучання внаслідок ракетної атаки, зокрема пряме влучення в дев'ятиповерховий будинок, повідомили в пресслужбі Криворізької міськради.
Внаслідок атаки загинуло троє людей. Вранці 13 березня керівник Ради оборони Кривого Рогу повідомив, що ще одна жінка 47 років померла у лікарні.
Пошуково-рятувальну операцію завершили о 22:00 12 березня. Врятували дев'ятьох людей. Кількість поранених уточнюють.
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