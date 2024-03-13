Що відбувається на місці атаки у Кривому Розі – фоторепортаж

Ввечері, 12 березня, російська армія вдарила по Кривому Рогу. Станом на ранок, 13 березня, відомо про чотирьох загиблих та понад 40 поранених.

Що нині відбувається на місці події – дивіться у фоторепортажі Суспільного.

На місці удару РФ тривають розбори завалів та демонтаж конструкцій, що можуть обвалитися.

Фото: Суспільне Дніпро

Жителів до будинку не пускають через загрозу обвалу.

Фото: Суспільне Дніпро

Пошкоджені й будівлі поряд з місцем атаки.

Фото: Суспільне Дніпро

На місці події розгорнули штаб допомоги населенню. Для людей, чиї квартири пошкоджені, привезли плити OSB.

Фото: Суспільне Дніпро

Фото: Суспільне Дніпро

За словами начальника РВА Євгена Ситниченка, нині триває поквартирний обхід.

"Також зараз надається можливість мешканцям зайти взяти необхідні речі в домівках. Особливо хочу подякувати службам ДСНС, вони врятували дев'ятеро людей. Надається вся необхідна допомога, як матеріальна, так і психологічна. Деким людям було надано житло, які його втратили. Зараз вони в теплі, забезпечені всім необхідним", – каже він.

Приблизно 400 квартир пошкоджені внаслідок ударів РФ по Кривому Рогу. Нині триває покрвартирний обхід. Жителів деяких осель планують пустити в квартири, щоб забрати речі.

Чотирьом людям, домівки яких пошкоджені, надали прихисток, зазначив Ситниченко.

Фото: Суспільне Дніпро

На місці атаки знаходять уламки ракети РФ.

Фото: Суспільне Дніпро

За словами заступника начальника з регування на надзвичайні ситуації Ігор Карелін розповів, що надзвичайники після атаки евакуювали понад 150 люде.

"Також було врятовано 5 осіб. Було виявлено двох загиблих у будинку, та один загиблий було виявлено тіло на вулиці. Складність в тому, що була велика кількість людей, які потребували допомоги. Було задимлення з 6 по 9 поверх. Також багато дверей було зачинено, довелось вскривати, це дуже багато часу займало", – каже він.

Що відомо про атаку на Кривий Ріг увечері 12 березня

Увечері 12 березня внаслідок атаки по Кривому Рогу сталася пожежа в багатоповерхівці. Як повідомив очільник облради Микола Лукашук, щонайменше пʼятеро поранених і двоє загиблих.

Зафіксували щонайменше три влучання внаслідок ракетної атаки, зокрема пряме влучення в дев'ятиповерховий будинок, повідомили в пресслужбі Криворізької міськради.

Внаслідок атаки загинуло троє людей. Вранці 13 березня керівник Ради оборони Кривого Рогу повідомив, що ще одна жінка 47 років померла у лікарні.

Пошуково-рятувальну операцію завершили о 22:00 12 березня. Врятували дев'ятьох людей. Кількість поранених уточнюють.

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