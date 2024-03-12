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Кропивничанина підозрюють у продажі призовникам посвідчень волонтера
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Кропивничанина підозрюють у продажі призовникам посвідчень волонтера

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підозра у продажі посвідчень волонтера кроп
Вручення кропивничанину підозри у продажі посвідчень волонтера. Фото: Пресслужба СБУ в Кіровоградській області

Жителя Кропивницького підозрюють у продажі призовникам посвідчення волонтера благодійної організації.

Чоловік за гроші видавав "клієнтам" документи про вступ до міжнародної благодійної організації, яка за його легендою, була частиною одного з батальйонів Збройних сил України, розповіла Суспільному речниця управління СБУ в регіоні Юлія Ткач.

Крім того, за словами речниці, підозрюваний рекомендував носити форму військово-тактичного зразка й шеврони вигаданого добровольчого батальйону, щоб продемонструвати приналежність до військового формування, інструктував чоловіків щодо поведінки під час спілкування з представниками терцентрів комплектування та поліцейськими.

За даними слідчих, до організації вступили понад сотня людей, вступний внесок становив від десяти до 40 тисяч гривень з однієї людини. Це інформація від речниці обласної прокуратури Наталії Алєксєєнко.

Під час обшуку вдома у підозрюваного знайшли комп'ютерну техніку, документи та посвідчення членів організації. Кропивничанину повідомили про підозру за частиною 1 статті 114-1 "Перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань в особливий період" та частинами 1 та 2 статті 190 "Шахрайство". Максимальне покарання — позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Відповідно до статті 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

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