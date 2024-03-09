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Понад тисячу кораблів вийшли з українських чорноморських портів через гуманітарний коридор — Брінк
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Понад тисячу кораблів вийшли з українських чорноморських портів через гуманітарний коридор — Брінк

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Понад тисячу кораблів вийшли з українських чорноморських портів через гуманітарний коридор — Брінк
Порт в Одесі, 19 січня 2023 року. Фото: УНІАН

1005 кораблів вийшли з українських чорноморських портів, доставивши на світові ринки майже 30 мільйонів тонн вантажу, включно з зерном.

Про це повідомила пані посол США в Україні Бріджит Брінк.

"Попри жорстоку війну Росії, Україна продовжує підтримувати робочі місця та бізнес, розвивати свою економіку та постачати світові життєво необхідні товари", — написала вона.

Що відомо про "гуманітарний коридор" у Чорному морі

У серпні Україна оголосила про "гуманітарний коридор", щоб звільнити кораблі, що прямують до африканських та азійських ринків, і щоб обійти фактичну блокаду Росії після того, як Москва відмовилася від угоди, яка гарантувала її експорт під час війни.

ВМС і ЗСУ повідомили про відкриття тимчасового коридору, яким можуть скористатися всі цивільні судна, зокрема ті, які перебувають у портах Одеси.

Україна запропонувала цей маршрут у своєму зверненні до Міжнародної морської організації. Йдеться про судна, які застрягли в українських портах с початку повномасштабного вторгнення.

Що відомо про вихід РФ із "зернової угоди"

Росія 17 липня 2023 року направила Туреччині, Україні та ООН заперечення щодо продовження "зернової угоди" і заявила, що без її участі угода припиняє дію 18 липня. Це зокрема передбачає, що Москва відкликає гарантії безпеки судноплавства, згортає морський гуманітарний коридор у північно-західній акваторії Чорного моря.

В ООН підтвердили отримання від Москви повідомлення про припинення участі в Чорноморській зерновій ініціативі.

Згодом президент Володимир Зеленський повідомив, що направив офіційні листи президенту Туреччини Ердогану та генсеку ООН Гутеррешу з пропозицією продовжити роботу "зернової угоди" або її аналога в тристоронньому форматі.

Як заявили у Міноборони РФ ввечері 19 липня 2023 року, з 20 липня всі судна, що прямують в акваторії Чорного моря в українські порти, розглядатимуться РФ як потенційні перевізники військових вантажів.

20 липня 2023 року у Міноборони України попередили, що з 00:00 21 липня всі судна, які прямують в акваторії Чорного моря у напрямку морських портів РФ та українських морських портів, що перебувають на тимчасово окупованій Росією території, можуть розглядатися Україною, як такі, що перевозять вантажі воєнного призначення з усіма відповідними ризиками.

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