Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск сьогодні 9 березня зустрівся з фермерами протестувальниками Центрі соціального партнерства "Діалог" у Варшаві. Угод досягнуто не було.

Про це повідомляє польське видання SuperbizPl.

Зазначається, що під час зустрічі Туск планував надати інформацію про дії, які Польща здійснила з Європейським Союзом щодо Зеленого курсу.

На зустрічі також були присутні лідер "Аґрунії" Миколай Колодзейчак та міністр сільського господарства Чеслав Сєкєрскі. Перед зустріччю прем'єр-міністр оголосив, що це будуть не переговори, а звіт про те, що було зроблено в інституціях ЄС і які можуть бути результати.

Як пише SuperbizPl, фермери очікували "конкретики" і у межах зустрічі хотіли представити свою форму Зеленого курсу. У виданні підкреслюють, що фермери будуть готові призупинити протест, якщо будуть пропозиції конкретних рішень.

Зазначається також, що під час зустрічі зустрічі угод досягнуто не було, однак Туск представив певні декларації щодо Зеленого курсу. Рішення мають бути ухвалені в Європейській Комісії 15 березня.

Водночас фермер Станіслав Барна після зустрічі з Туском анонсував посилення протестів, передає Радіо Свобода. Зокрема 20 березня планується провести протест по всій Польщі.

"Від 7.00 до 19.00 вся Польща зупиниться. Діти не доїдуть до шкіл, люди не доїдуть до роботи, але ми не маємо іншого виходу. Наші господарства на межі банкрутства, мусимо зробити все щоб уряд нас почав серйозно трактувати. Мусимо достигнути, перепрошуємо за незручності", — сказав Барна.

Напередодні, 8 березня, заступник міністра економіки й торговий представник України Тарас Качка заявив, що Україна та Польща працюють над подоланням напруженості на спільному кордоні та вже близькі до домовленості щодо імпорту української агропродукції.

Що відомо про протести польських фермерів

6 листопада 2023 року польські перевізники розпочали блокувати рух вантажівок у пунктах пропуску "Краківець-Корчова", "Ягодин-Дорогуськ" та "Рава-Руська-Гребенне".

Асоціація "Укравтопром" із посиланням на Міжнародну транспортну асоціацію зазначила, що причина страйків — надмірна конкуренція після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та ЄС.

23 листопада до страйків на кордоні долучилися польські фермери, які протестували на пункті пропуску "Шегині — Медика".

Польські перевізники 11 грудня припинили страйк на пункті пропуску "Ягодин — Дорогуськ". Митниця запрацювала у звичному режимі, пропуск вантажівок відновили в обидва боки.

18 грудня польські перевізники знову заблокували рух вантажівок на міжнародному пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ".

Польські перевізники, які від листопада блокували пункти пропуску на кордоні з Україною, 16 січня досягли угоди щодо "певних умов" з урядом РП та призупинили протест.

9 лютого фермери у Польщі розпочали загальнонаціональний страйк. Акція протесту триватиме щонайменше до 10 березня.

Через декілька днів польські фермери оголосили, що мають намір 20 лютого заблокувати всі пункти пропуску на кордоні з Україною.

22 лютого прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що польська влада внесе прикордонні переходи з Україною, а також ділянки автомобільних і залізничних доріг до переліку об'єктів критичної інфраструктури. Як сказав тоді Туск, це протягом найближчих годин після ухвалення рішення дозволить прибрати перепони на польсько-українському кордоні для постачань зброї та гуманітарної допомоги.