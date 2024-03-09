НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
"Наше місто стійко тримається". У Краматорську волонтери вдягли у вишиванку пам'ятник Шевченка
ДОНБАСКУЛЬТУРАВОЛОНТЕРИРегіони

"Наше місто стійко тримається". У Краматорську волонтери вдягли у вишиванку пам'ятник Шевченка

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
&quot;Наше місто стійко тримається&quot;. У Краматорську волонтери вдягли у вишиванку пам'ятник Шевченка
Погруддя Тараса Шевченка у Краматорську, 9 березня 2024 року. Фото: Валерій Власенко/Facebook

У Краматорську до 210 річниці з дня народження Тараса Шевченка волонтери центру "Разом до Перемоги" зранку 9 березня вдягли у вишиванку його пам'ятник та прочитали вірші.

Про це Суспільному Донбас розказав краматорець Віктор Рубановський.

"Треба показати, що наше місто стійко тримається, і свята ми відмічаємо. І день народження нашого Кобзаря це теж свято. Зібрались волонтери, почитали вірші, віддали шану", — розказав він.

"Наше місто стійко тримається". У Краматорську волонтери вдягли у вишиванку пам'ятник Шевченка
"Наше місто стійко тримається". У Краматорську волонтери вдягли у вишиванку пам'ятник Шевченка. Віктор Рубановський вдягає вишиванку на погруддя Шевченка. Фото: Валерій Власенко/Facebook

За його словами біля пам'ятника зібрались близько десяти людей.

"Шевченко знов нас єднає, укріплює наші помисли на краще майбутнє. І те, що нас Кобзар писав, все збувається та нагадує нам, який наш сусід кровожерливий", — додав Рубановський.

Що відомо про вишиванку для пам'ятника Шевченку

Вишиванку для погруддя Шевченка у 2020 році вишили дві майстрині з Краматорська Оксана Муравльова та Світлана Завальна. Довжина вишиванки становить 85 сантиметрів, а ширина 55 сантиметрів.

У своїй роботі вони використовували текстову вишивку, в орнаментах закодовані слова та цифри. По краях цього візерунку зашифрована його дата народження, у центрі — ім’я та прізвище, червоні та чорні кольори.

Читайте всі новини Донбасу в Telegram, Viber, Facebook, YouTube та Instagram

Топ дня
Зеленський та Ердоган
Зеленський у Туреччині, Естонія анонсувала новий пакет допомоги Україні. 745 день війни. Онлайн Важливо
Європа повинна бути готова до виходу США з НАТО — The Telegraph
Європа повинна бути готова до виходу США з НАТО — The Telegraph
Премʼєр Туск зустрівся з фермерами: угод досягнуто не було, а протестувальники анонсували нову акцію на 20 березня
Премʼєр Туск зустрівся з фермерами: угод досягнуто не було, а протестувальники анонсували нову акцію на 20 березня ЗМІ
Іноземні дипломати відзначили день народження Шевченка
Іноземні дипломати відзначили день народження Шевченка
Джамала та &quot;20 днів у Маріуполі&quot;: стали відомі лауреати Шевченківської премії 2024
Джамала та "20 днів у Маріуполі": стали відомі лауреати Шевченківської премії 2024

Вибір редакції
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Заступник голови Верховного суду Олександр Мамалуй
"Жити захочеш — втягнешся швидко" — суддя Мамалуй про три мобілізації, Князєва та зарплати суддів
Командир бригади "Хартія" Ігор Оболєнський
"Нам потрібно використати тактику 1000 порізів". Командир "Хартії" — про фронт, технологічну війну та мобілізацію
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг
"Усі за одного й один за всіх". Ексклюзивне інтервʼю Столтенберга — про Україну, НАТО та тривалу війну Ексклюзивно
Дізнайтесь більше
Українські військові під час війни
Ситуація на фронті на Донеччині та Луганщині 10 березня: хроніка
Вночі нижче нуля: погода на Донеччині 9 березня
Вночі нижче нуля: погода на Донеччині 9 березня
молодіжні організації молодь Покровськ допомога українські військові фронт Донецька
"Підлітки — активні". Як молодіжні організації Покровська допомагають ЗСУ
Наслідки обстрілу Українська 9 березня
Окупанти обстріляли три населених пункти, троє людей дістали поранення
На початок