У Краматорську до 210 річниці з дня народження Тараса Шевченка волонтери центру "Разом до Перемоги" зранку 9 березня вдягли у вишиванку його пам'ятник та прочитали вірші.

Про це Суспільному Донбас розказав краматорець Віктор Рубановський.

"Треба показати, що наше місто стійко тримається, і свята ми відмічаємо. І день народження нашого Кобзаря це теж свято. Зібрались волонтери, почитали вірші, віддали шану", — розказав він.

"Наше місто стійко тримається". У Краматорську волонтери вдягли у вишиванку пам'ятник Шевченка. Віктор Рубановський вдягає вишиванку на погруддя Шевченка. Фото: Валерій Власенко/Facebook

За його словами біля пам'ятника зібрались близько десяти людей.

"Шевченко знов нас єднає, укріплює наші помисли на краще майбутнє. І те, що нас Кобзар писав, все збувається та нагадує нам, який наш сусід кровожерливий", — додав Рубановський.

Що відомо про вишиванку для пам'ятника Шевченку

Вишиванку для погруддя Шевченка у 2020 році вишили дві майстрині з Краматорська Оксана Муравльова та Світлана Завальна. Довжина вишиванки становить 85 сантиметрів, а ширина 55 сантиметрів.

У своїй роботі вони використовували текстову вишивку, в орнаментах закодовані слова та цифри. По краях цього візерунку зашифрована його дата народження, у центрі — ім’я та прізвище, червоні та чорні кольори.

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