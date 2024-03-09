745 день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Російська армія продовжує обстрілювати Херсон та Херсонську область з різних видів озброєння. Водночас Сили оборони створили плацдарм на лівому березі Дніпра і продовжують контрбатарейну боротьбу, знищують командні пункти, склади, зброю та техніку військ РФ.
Суспільне слідкує за всіма подіями, що відбуваються в регіоні. Інформація оновлюється. Тут читайте новини за 8 березня відеосюжети та дайджести новин — на YouTube Суспільне Херсон.
Головне на цей час
- Російські війська скинули авіабомбу на Херсон, влучили у будинок, поранена 7-річна дитина. З вибуховою травмою та контузією хлопчика ушпиталили.
- Армія РФ обстріляла село Ольгівка Херсонської області. Загинула одна людина, ще одна — поранена.
- Очільницю захопленої окупантами Голопристанської районної лікарні Херсонщини підозрюють у пособництві РФ. Жінка перереєструвала медичний заклад за російським законодавством, підбирала персонал, агітувала людей бути лояльними до РФ. Їй загрожує до 12 років ув'язнення.
- Херсонські музейники упізнали на пропагандистських відео ще три картини, які під час втечі вкрали російські військові. Це роботи Данила Дзевановського "Хризантеми", Михайла Шапошникова "Півонії" та Лазара Штирмера "Кактус".
На Херсонщині загроза застосування РФ ударних безпілотників
На Херсонщині загроза застосування РФ ударних безпілотників, повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Херсонська область — повітряна тривога!
У Херсоні чутно вибухи, повідомляють кореспонденти Суспільного.
У Херсоні відбувся концерт для місцевих жителів, військових та волонтерів
9 березня 2024 року у Херсоні відбувся концерт для місцевих жителів, волонтерів і військових. Тут грали, співали та проводили дружні змагання.
Соняшник з 411 дронів, висотою 33 метри та шириною 16 метрів увійшов до книги рекордів України
Соняшник з 411 дронів, висотою 33 метри та шириною 16 метрів увійшов до книги рекордів України, повідомив в Telegram керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Таку незвичайну квітку презентувала 8 березня Херсонська ОВА. Її створили за допомоги громад та ГО "Важливі дії".
"Дрони здатні нести від 1,2 до 3 кг вибухівки та будуть передані ЗСУ", — написав Прокудін.
У тимчасово окупованому Скадовську на Херсонщині освітян примушують брати участь виборах президента РФ
У тимчасово окупованому Скадовську на Херсонщині освітян примушують брати участь виборах президента РФ та у разі відмови погрожують не виплатою зарплати, повідомляє в Telegram рух спротиву на тимчасово окупованих територіях України "Жовта Стрічка".
"В гімназії проводять збори педколективу. При собі необхідно мати телефон з доступом до особистого кабінету "госуслуг". Людей змушують прикріпитись до виборчої дільниці та надіслати скриншот".
"Мій Шевченко": школярка з Херсонщини перемогла на конкурсі есе учнівської та студентської молоді
Учениця Новоолександрівського ліцею Бериславського району Херсонської області Вікторія Лисенко посіла перше місце у конкурсі есе учнівської та студентської молоді "Мій Шевченко". Про це Суспільному розповіла директорка закладу Оксана Швиденко.
Херсонська область — відбій повітряної тривоги!
Херсонська область — повітряна тривога!
Війська РФ вкотре вдарили по Херсону, поранені троє людей
9 березня 2024 року близько 08:40 російська армія вкотре обстріляла Херсон. Троє людей отримали поранення, повідомили в Telegram пресслужби обласної прокуратури.
Всім травмованим надали медичну допомогу. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження про порушення армією РФ законів та звичаїв війни.
Пошкоджене майно внаслідок авіаудару РФ по Херсону: як людям отримати допомогу
Люди, чиє майно пошкоджене внаслідок нічної авіаатаки РФ по Херсону, можуть отримати грошову допомогу від гуманітарної організації Acted, повідомив в Telegram керівник ОВА Олександр Прокудін.
"Наразі волонтери та соцпрацівники формують списки людей, на отримання матеріальної допомоги від ОВА. На місці події працюють ХОКАРС: закривають вікна та перекривають дах, також організований підвіз гуманітарної допомоги", — написав Прокудін.
Херсонська область — відбій повітряної тривоги!
Херсонська область — повітряна тривога!
Внаслідок російського обстрілу Херсона троє людей отримали травми
До лікарні звернулись троє херсонців, які отримали поранення внаслідок російського обстрілу міста 7 березня, повідомили в Telegram обласної військової адміністрації.
У одного з травмованих чоловіків діагностували вибухову травму та цефалгічний синдром, у подружжя — мінно-вибухові травми та контузії, йдеться у повідомленні.
Втрати військ РФ на лівобережжі Херсонської області за добу
Сили оборони знищили на лівобережжі Херсонщини російську техніку та особовий склад, повідомили в Telegram Сили оборони півдня України.
У повідомленні йдеться про знищення 22 одиниць автомобільної техніки, шістьох гармат, п'яти безпілотників, в тому числі двох "Ланцетів", двох самохідних артустановок, двох генераторів, човна та 52 військовослужбовців.
Херсонців попереджають про небезпечні метеоролігічні явища
Гідрометцентр попереджає про туман у Херсоні та області вночі та вранці 10 березня. Видимість — 200-500 метрів.
У Херсоні до Дня народження Шевченка провели акцію
У Херсоні на 210-ту річницю з дня народження Тараса Шевченка, біля погруддя поета, херсонці влаштували акцію, розповіла Суспільному начальниця міського управління культури Світлана Думинська. На банер, який захищає пам'ятник від обстрілів російських військових, наклеїли цитати з творів Тараса Шевченка.
Вірші Кобзаря актуальні і в наш час, говорить Думинська, і доводять незламність духу українського народу в його боротьбі за волю.
Благодійний фонд передав новий автобус Високопільській громаді
Благодійний фонд CAP ANAMUR передав новий автобус Високопільській громаді. Його планують використовувати для соціального перевезення місцевих жителів, повідомили в ОВА.
Поранений учора внаслідок авіаудару хлопчик у стабільному стані
Хлопчик, який отримав поранення внаслідок авіаудару по Херсону, — у стабільному стані. Його життю нічого не загрожує, повідомив Суспільному заступник директорки обласної дитячої лікарні Станіслав Бумбу.
До лікарні дитину привезли з мінно-вибуховою травмою та скалковим пораненням стопи. Також у хлопчика баротравма та контузія, розповів лікар.
На Херсонщині — відбій тривоги!
Авіаатака Херсона: правоохоронці розпочали досудове розслідування
У прокуратурі повідомили, що правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом ракетного удару російських військ по житловому будинку у Херсоні.
У Повітряних силах ЗСУ повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння
У Повітряних силах ЗСУ повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння російськими військами в областях, де оголошена повітряна тривога.
У Херсоні та області — повітряна тривога!
На Херсонщині за добу загинули двоє людей, ще двоє поранених
Внаслідок обстрілів Херсонщини минулої доби загинули дві людини, ще дві, зокрема дитина, — поранені, повідомив керівник ОВА Олександр Прокудін.
Армія РФ обстріляла 19 населених пунктів області, била по житлових кварталах. Пошкоджені чотири багатоповерхівки та 30 приватних будинків, медична установа, дві адмінбудівлі, дитячий садок, газогони, гаражне приміщення та автівки.
На Херсонщині — відбій тривоги!
Армія РФ 13 разів обстріляла територію Херсонської громади
Російські війська минулої доби 13 разів обстріляли населені пункти Херсонської міської територіальної громади. Ураження зафіксували у Херсоні, Антонівці, Придніпровському, Садовому та Приозерному. Пошкоджені багатоповерховий будинок, п'ять приватних будинків, будівля лікарні, адміністративна будівля та газогін, повідомили в МВА.
У Херсоні та області — повітряна тривога!