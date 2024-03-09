У тимчасово окупованому Скадовську на Херсонщині освітян примушують брати участь виборах президента РФ

У тимчасово окупованому Скадовську на Херсонщині освітян примушують брати участь виборах президента РФ та у разі відмови погрожують не виплатою зарплати, повідомляє в Telegram рух спротиву на тимчасово окупованих територіях України "Жовта Стрічка".

"В гімназії проводять збори педколективу. При собі необхідно мати телефон з доступом до особистого кабінету "госуслуг". Людей змушують прикріпитись до виборчої дільниці та надіслати скриншот".