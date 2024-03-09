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У Херсоні відбувся концерт для місцевих жителів, військових та волонтерів
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У Херсоні відбувся концерт для місцевих жителів, військових та волонтерів

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9 березня 2024 року у Херсоні відбувся концерт для місцевих жителів, волонтерів і військових. Тут грали, співали та проводили дружні змагання.

Ідея організувати концерт належить музиканту та волонтеру Ернесту Сафонову, розповіла начальниця управління культури Херсонської міської ради Світлана Думинська.

"Зробили все для того, щоб під одним дахом могли зібратися музиканти й волонтери, у яких сьогодні є час, і просто приділити увагу та побути разом, обійняти одне одного, поспівати, виграти творчі призи за читання віршів Шевченка", — каже Думинська.

Херсон, концерт для місцевих жителів, військових та волонтерів
Херсонські піаністки грають на концерті для місцевих жителів, волонтерів та військових, 9 березня 2024 рік. Фото: Суспільне Херсон

Викладачка музичної школи № 3 Ольга Шарапова також взяла участь у концерті. За її словами, кому як не митцям, що залишилися в Херсоні з першого дня війни, робити культурні заходи.

"Тим паче в такий день — день народження Тараса Шевченка. Зараз це дуже символічно та актуально. Його слова: "Борітеся — поборете" ми будемо тепер мати за свій девіз", — говорить Ольга Шарапова.

Херсон, концерт для місцевих жителів, військових та волонтерів
Херсон, табличка "Сили волонтерські", концерт для військових, волонтерів та місцевих жителів, 9 березня 2024 рік. Фото: Суспільне Херсон

Заступниця директора музичної школи Катерина Щедроусова розповіла, що на заході виконали твір, який почали готувати ще під час окупації. "Сьогодні ми хочемо всім побажати якнайшвидшої перемоги. Тарас Григорович — духовний лідер України, ми це почуваємо, відчуваємо всім серцем, що він з нами", — говорить херсонка.

Херсон, концерт для місцевих жителів, військових та волонтерів
Херсон, чоловік грає на гітарі під час виступу на концерті для військових, волонтерів та місцевих жителів, 9 березня 2024 рік. Фото: Суспільне Херсон

Серед учасників концерту — начальник групи цивільно-військового співробітництва військової частини А 7358 Олександр Мартиненко. "Насправді військові не так часто можуть долучатися до подібних заходів, але важливо, хоча б періодично це робити, щоб розуміти, що ми захищаємо, кого ми захищаємо, які культурні пласти та яку культурну спадщину відстоюємо зараз", — каже військовослужбовець.

Херсон, концерт для місцевих жителів, військових та волонтерів
Музиканти на концерті у Херсоні для волонтерів, військових та місцевих жителів, 9 березня 2024 рік. Фото: Суспільне Херсон

Як розповів присутній на заході херсонець Олег Акимченков, у цей складний час, коли російські війська бомблять і знищують Херсон — Збройні сили України роблять свою справу, волонтери свою, цивільні люди свою.

"Ми віримо ЗСУ, все буде добре і Херсон відродиться", — сказав херсонець Олег Акимченков.

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