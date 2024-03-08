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Армія РФ скинула авіабомбу на будинок в Херсоні, поранена дитина
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Армія РФ скинула авіабомбу на будинок в Херсоні, поранена дитина

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Дитяча іграшка
Дитяча іграшка лежить на підлозі серед розбитого каміння після обстрілу РФ. Фото: АР

Ввечері 8 березня 2024 року армія РФ атакувала Херсон, поранена 7-річна дитина.

Про це в Telegram повідомив керівник міської військової адміністрації Роман Мрочко.

Пораненого хлопчика ушпиталили з контузією, вибуховою та черепно-мозковою травмами, йдеться у повідомленні.

Як повідомили в обласній військовій адміністрації, російська авіабомба влучила в будинок. Травмованій дитині лікарі надають медичну допомогу.

Це сталось, коли у місті та області була оголошена повітряна тривога. У Повітряних силах ЗСУ повідомили про загрозу застосування РФ балістичного озброєння.

Пізніше в ОВА повідомили, що з квартири на третьому поверсі деблокували двох літніх людей. Їх евакуювали у безпечне місце.

Раніше в прокуратурі повідомили, що російська армія обстріляла село Ольгівка Тягинської громади. Одна людина загинула, одна — поранена.

Також відомо, що житель Широкої Балки Станіславської громади загинув, підірвавшись на російській міні.

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