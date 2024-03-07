744 день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Російська армія продовжує обстрілювати Херсон та Херсонську область з різних видів озброєння. Водночас Сили оборони створили плацдарм на лівому березі Дніпра і продовжують контрбатарейну боротьбу, знищують командні пункти, склади, зброю та техніку військ РФ.
Суспільне слідкує за всіма подіями, що відбуваються в регіоні. Інформація оновлюється. Тут читайте новини за 7 березня відеосюжети та дайджести новин — на YouTube Суспільне Херсон.
Головне на цей час
- Російські військові атакували житлові квартали Херсона. Поранені 45-річний чоловік та 46-річна жінка.
- У Херсоні попрощалися із загиблим військовим Євгенієм Кічею. Він поліг у бою на Донеччині 2 березня 2024 року.
- Сили оборони на лівобережжі Херсонщини знищили 11 одиниць озброєння, чотири спостережні пости та 74 військовослужбовця армії РФ.
- Судитимуть двох російських військових, яких підозрюють у розстрілі жителя Нової Збур'ївки Херсонської області.
- На лівобережжі Херсонщини зростає заборгованість з виплати заробітних плат працівникам окупаційних бюджетних установ.
З будинку куди влучила авіабомба РФ у Херсоні деблокували двох людей
Також в ОВА повідомили, що з квартири на третьому поверсі деблокували двох літніх людей. Зараз вони перебувають у безпечному місці.
Армія РФ скинула авіабомбу на будинок в Херсоні
За даними обласної військової адміністрації, російська авіабомба влучила у будинок в Херсоні. У пораненої дитини діагностували вибухову травму та контузію, лікарі надають 7-річному хлопчику медичну допомогу.
Армія РФ обстріляла Херсона, поранена дитина
Армія РФ атакувала Херсон, поранена 7-річна дитина, хлопчика ушпиталили, повідомив в Telegram керівник МВА Роман Мрочко.
Херсонська область — повітряна тривога!
Херсонська область — відбій повітряної тривоги!
У Коломиї на Франківщині облаштовують дитячий будинок сімейного типу для родини з Херсонщини
У Коломиї, що на Івано-Франківщині, облаштовують дитячий будинок сімейного типу для родини з Херсонщини. Про це у Facebook повідомив голова Коломийської громади Богдан Станіславський.
Коломийська міськрада надала для облаштування закладу частину комунального приміщення, в якому раніше працював приватний садочок. Будівля розташована на вулиці Гнатюка в Коломиї. Її ремонтують за гроші благодійного фонду "MoveUkraine".
Херсонська область — повітряна тривога!
Облаштування фортифікаційних споруд. Гуменюк про ситуацію на Херсонщині
На звільненій території Херсонської області продовжують облаштовувати фортифікаційні споруди.
Про це в ефірі загальнонаціонального марафону "Єдині новини" розповіла керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.
"Херсонщина сьогодні – це прифронтовий регіон. Там проходить лінія бойового зіткнення безпосередньо річкою Дніпро. І, відповідно, фортифікаційні споруди на правому березі потужні, розгорнуті й продовжують облаштовуватися. Тому що навіть від наративів РФ "ми ще повернемось на правий берег" до елементарного усвідомлення припустимої загрози, тому що річка Дніпро – це і географічна природня перепона і складність, але і водночас невиключний можливий маршрут", — сказала Гуменюк.
"Кава з ароматом перемоги": херсонський театр презентував концертну програму
Херсонський обласний музично-драматичний театр ім. М. Куліша презентував в укритті концертну програму "Кава з ароматом перемоги" до Міжнародного дня боротьби за права жінок.
Херсонська область — відбій повітряної тривоги!
Херсонська область — повітряна тривога!
Сили оборони завдали чергових втрат армії РФ: що відомо
На лівобережжі Херсонщини Сили оборони знищили російський боєкомплект до гармати "МСТА-Б", РСЗВ "Град", чотири гармати, три міномети та 14 одиниць автотехніки, дві антени та чотири човни. Також ліквідували 62 військовослужбовців армії РФ, повідомили в Telegram Сили оборони півдня України.
Війська РФ з мінометів обстріляли Ольгівку Херсонської області. Є загибла та поранена людина
8 березня 2024 року близько 12:00 армія РФ попередньо з мінометів обстріляла село Ольгівка Херсонської області. Загинула одна людина, ще одна — поранена, повідомляє в Telegram обласна прокуратура.
Херсонські музейники вже ідентифікували 94 викрадені російськими військовими картини
Херсонські музейники упізнали ще кілька картин, які під час втечі вкрали російські військові. Це роботи Данила Дзевановського, Михайла Шапошникова, Лазара Штирмера, Василя Чорного, Анатолія Платонова та Івана Старенкова , повідомляє на сторінці у Facebook Херсонський художній музей.
Таким чином, кількість ідентифікованих картин зросла до 94 робіт, йдеться у повідомленні.
"Влучило в хату. Зруйнована частина будинку, посічений дах, вибиті вікна". Очевидці розповіли про обстріли Херсона
Минулої доби російські військові завдали чергових ударів по Херсону. Атакували житлові квартали, пошкоджені будинки.
Синоптики прогнозують 9 березня по Херсонщині хмарну з проясненнями погоду
Синоптики прогнозують 9 березня по Херсонщині хмарну з проясненнями погоду, без опадів. Вітер північно-західний 3-8 м/с. По Херсону та області очікується до 7° морозу, вдень повітря прогріється до 11 градусів тепла, повідомив обласний гідрометцентр.
Волонтери роздали 200 кілограмів кормів жителям Мирного та Посад-Покровського
Волонтери роздали 200 кілограмів кормів жителям Мирного та Посад-Покровського Херсонської області, щоб нагодувати близько 80 безпритульних тварин, повідомила у Facebook організація "UAnimals".
Житель Широкої Балки Херсонської області загинув, підірвавшись на російській міні
Житель Широкої Балки Херсонської області загинув, підірвавшись на російській міні. Він натрапив на вибухівку під час обробітку землі. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження, про це у Telegram повідомила Херсонська обласна прокуратура.
У тимчасово окупованому Скадовську було чутно вибух, повідомили Суспільному місцеві жителі.
Очільницю захопленої окупантами Голопристанської районної лікарні Херсонщини підозрюють у пособництві РФ
Очільницю захопленої окупантами Голопристанської районної лікарні Херсонщини підозрюють у пособництві РФ. Жінка перереєструвала медичний заклад за російським законодавством, підбирала персонал, агітувала людей бути лояльними до РФ. Їй загрожує до 12 років ув'язнення, повідомила у Telegram Херсонська обласна прокуратура.
Російські військові атакували Білозерку: поранена жінка
Херсонська ОВА показала, який вигляд має Білозерка після нічних масованих ударів російської армії. Пошкоджені 15 будинків, три адміністративні будівлі та освітній заклад. Поранена 81-річна місцева жителька. У неї діагностували вибухову та черепно-мозкову травму, поранення голови. Жінку шпиталізували.
Армія РФ вночі атакувала Херсонщину: виникли пожежі
Вночі російські військові обстріляли населені пункти Білозерської громади на Херсонщині. Пошкоджені житлові будинки, загорілись дві господарчі споруди — пожежі ліквідували рятувальники. Також внаслідок атак РФ у Бериславському районі виникли дві пожежі на відкритих територіях, повідомила у Facebook ГУ ДСНС України в Херсонській області.
Херсонська область - повітряна тривога!
Минулої доби російські військові атакували 15 населених пунктів Херсонщини
Минулої доби російські військові атакували 15 населених пунктів Херсонщини. По Новоолександрівській громаді завдали ракетного удару.
Пошкоджені об'єкт критичної інфраструктури, адмінбудівля, газогін, підприємство, будівлі театру та музею, магазин, гаражі, автівки. Поранені п'ятеро людей, повідомив у Telegram очільник ОВА Олександр Прокудін.
Сили оборони знищили на Херсонщині два російські безпілотники
Під час нічної дронової атаки РФ у небі над Херсонщиною Сили протиповітряної оборони знищили два російські безпілотники, повідомила в ефірі загальнонаціонального марафону "Єдині новини" керівниця пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.