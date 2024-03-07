У Коломиї на Франківщині облаштовують дитячий будинок сімейного типу для родини з Херсонщини

У Коломиї, що на Івано-Франківщині, облаштовують дитячий будинок сімейного типу для родини з Херсонщини. Про це у Facebook повідомив голова Коломийської громади Богдан Станіславський.

Коломийська міськрада надала для облаштування закладу частину комунального приміщення, в якому раніше працював приватний садочок. Будівля розташована на вулиці Гнатюка в Коломиї. Її ремонтують за гроші благодійного фонду "MoveUkraine".