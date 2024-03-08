Польські волонтери-археологи привезли до Тернопільського національного педагогічного університету копії мапи Фрідріха фон Міґа. Це військово-топографічні карти Галичини, які укладали австрійці.

Про це Суспільному розповів викладач кафедри історії України Богдан Строцень.

"Ці карти ціні тим, що вони зафіксували ситуацію на нашій території та на території тогочасної Австрії другої половини 18 століття. Щодо Тернопільщини, то тут ситуація 1779-1783 рік. Була ціла австрійська експедиція, керували тим військові, робили військові топографії, а завершував ці роботи Фрідріх фон Міґ обер-лейтенант".

Карти фон Міґа. Фото: Суспільне Тернопіль

Богдан Строцень каже, мапи мають три частини.

"Є і зображення укріплень, і дороги, і мости, і села. Ми навіть можемо знаходити кургани, які були в полі на той час. Зараз вони можуть бути розорені, а вони на цих картах зображені. Через це вони і цінні. Також тут є нанесенні населені пункти, яких вже немає. Наприклад, вигляд Тернопільського замку кінця 18 століття: є там прямокутним, а не такий як ми бачимо зараз. Якщо розкрити, то бачимо, що від руки написано, бо в ті часи все креслили чорнилами, ліси, ставки, озера все це воно є. В цих трьох папках майже вся Тернопільська область".

Богдан Строцень. Фото: Суспільне Тернопіль

За його словами, опис до цих карт двома мовами – німецькою і польською.

"Описано, які дороги, з якого матеріалу, польові з твердим покриттям, населені пункти, річки".

Одна з карт. Фото: Суспільне Тернопіль

Карти привезли польські волонтери фундації "Relikta" з міста Познань.

"Привезли карти, які недавно видали у Польщі. Це мапи австрійські з другої половини 18 століття. Вийшло нам ці карти купити і привезти до Тернопільського університету, на них зображений цілий Тернопільський край", — каже голова фундації "Relikta" Марчін Кшепковський.