У ліцеї на Тернопільщині встановили рекорд України

На Тернопільщині в ліцеї Хоросткова встановили рекорд України. 22 письменників та письменниць одночасно провели уроки літератури в 22 класах.

Про це Суспільному розповіла директорка ліцею Світлана Дячок.

Дитяча письменниця Зоряна Биндас проводила урок літератури в 1-А класі. Розказувала про свою книжку "Котики-патріотики".

Урок Зоряни Биндас. Фото: Суспільне Тернопіль

Під час заняття діти розповідали про своїх домашніх тваринок, передаючи по колу іграшку.

"У мене є багато кроликів і один з них називається Ромашка. Ще у мене є біленький песик його звати Дружок", — каже учениця Марія Бриндзей.

Марія Бриндзей. Фото: Суспільне Тернопіль

"Ми читали книжечку, переказували її, малювали малюнки та знайомились із біографією письменниці та з нетерпінням її чекали", — розповіла вчителька Ганна Верес.

Ганна Верес. Фото: Суспільне Тернопіль

У 8-А класі урок для дітей провела київська письменниця Зірка Мензатюк. Учні відтворили один із епізодів її книжки "Як я зруйнувала імперію".

"Школярі підготували і сценки вибрали з моєї повісті і уривок зачитали. Я ніколи не наважуюсь читати, тому що це нудно, коли очі опущені в книжку, але прозвучав невеликий уривок. І пісні співали, і згадували події, які тут були".

урок Зірки Мензатюк. Фото: Суспільне Тернопіль

Учні 8-А класу. Фото: Суспільне Тернопіль

Зірка Мензатюк. Фото: Суспільне Тернопіль

Зареєструвати рекорд приїхала керівниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова.

"Найбільша кількість письменників та письменниць, які одночасно в одному навчальному закладі провели уроки".

Лана Вєтрова. Фото: Суспільне Тернопіль

У ліцеї нв Хоросткові встановили рекорд України. Фото: Суспільне Тернопіль

Директорка ліцею № 1 у Хоросткові Світлана Дячок каже, гроші на реєстрацію рекорду виділив місцевий підприємець.

"Якраз до Шевченківських днів принагідно вирішили цю ідею втілили в життя. Саме на підготовку нам залишався лише місяць, ми зателефонували тим письменницям і письменникам, яких захотіли бачити в закладі освіти, і сьогодні вони тут провели 22 уроки з учнями та ученицями".

Світлана Дячок. Фото: Суспільне Тернопіль

Нагадаємо, сьогодні Світлана Дячок встановила рекорд України до Дня народження Тараса Шевченка. До 210 річниці Кобзаря вона зробила 210 світлин біля його пам'ятників.