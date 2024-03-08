Директорка ліцею №1 в Хоросткові на Тернопільщині Світлана Дячок встановила рекорд України до Дня народження Тараса Шевченка. До 210 річниці Кобзаря вона зробила 210 світлин біля його пам'ятників.

Жінка розповіла Суспільному, що більшість фотографій стосуються Тернопільщини. Решта — Івано-Франківської, Львівської, Закарпатської, Чернівецької, Хмельницької, Київської та Одеської областей.

Світлини біля пам'ятників Шевченка. Фото: Світлана Дячок

"Ці знімки я зробила протягом останніх трьох років. Про рекорд спочатку не задумувалася, просто публікувала фото на своїй сторінці в соцмережі. Коли назбиралося десь з пів сотні, люди в коментарях підказали мені, що можна досягти рекорду. Тоді задалася ціллю, щоб до ювілейної 210 річниці зробити таку ж кількість світлин. І мені це вдалося".

Біля погруддя Кобзаря. Фото: Світлана Дячок

Світлана Дячок також працює вчителем української мови й літератури та зарубіжної літератури. Пише підручники з української літератури для учнів 5, 6 та 7 класів. Світлини з поїздок використовує для ознайомлення учнів з генієм українського народу.

"Цією темою навіть зацікавилися шевченкознавці. Такого рекорду ще не ставив ніхто. Коли подавала заявку, то демонструвала свої фото біля пам'ятників зі соцмереж. Потім все залила на гугл-диск. Хочу зробити з фотографіями колаж чи опублікувати їх у друкованих виданнях".

Вручення сертифіката про рекорд. Фото: Олена Гриців

За словами рекордсменки, пам'ятники та погруддя здебільшого є стандартними. У деяких місцях Шевченка увіковічнили більш креативно.

"Мені дуже сподобався пам'ятник у Микитинцях Івано-Франківської області. Також красивий монумент є в Ірпені на Київщині. На щастя, його під час обстрілів не дуже знищили. Після цього рекорду не зупинюся, буду колекціонувати такі світлини й надалі".

Рекорд Світлани Дячок зафіксували в Чорткові.