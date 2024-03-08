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Знищення корабля РФ "Сергей Котов" посилення наступу росіян на Запоріжжі. Тиждень на фронтах
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Знищення корабля РФ "Сергей Котов" посилення наступу росіян на Запоріжжі. Тиждень на фронтах

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Презентація нового українського морського дрона Sea Baby "Авдіївка", 5 березня 2024
Бригадний генерал військової контррозвідки України на презентації нового українського морського дрона Sea Baby "Авдіївка", Київщина, 5 березня 2024. AP Photo/Evgeniy Maloletka

Росіяни посилили наступ на Запоріжжі в районах Вербового та Роботиного, Українські військові знищили російський патрульний корабель "Сергей Котов" у Криму та відбивають атаки армії РФ по всій лінії фронту — від Харківщини до півдня країни. Суспільне розповідає, як пройшов тиждень на фронтах.

Купʼянський та Лиманський напрямки

На Харківщині росіяни атакують на північному сході від Купʼянська — біля Синьківки та на південному сході від міста — поблизу Табаївки. На Лиманському напрямку — бої по лінії Білогорівка, Спірне, Верхньокам'янське (на схід від Лиману), поблизу Тернів — це на північний схід від міста та в районі Роздолівки (на південь від Сіверська).

Бахмутський напрямок

Армія РФ наступає в районах Богданівки (північний захід від Бахмута) та Кліщіївки, Іванівського й Андріївки.

Авдіївський напрямок

Сили оборони відбивають атаки на захід від Авдіївки, по лінії Бердичі, Семенівка Орлівка, Тоненьке, Первомайське, Невельське.

Авдіївський напрямок 8 березня 2024
Графіка: Суспільне

Новопавлівський напрямок

Росіяни атакують в напрямку Новомихайлівки (на південь від Марʼїнки), Георгіївки — на північний захід від Марʼїнки, та в районі Красногорівки — на південь від міста.

Південь

На півдні Донеччини армія РФ штурмує в районі Урожайного. На Запоріжжі — в районах Гуляйполя та Малинівки й поблизу Роботиного та західніше Вербового — на цих напрямках росіяни на тижні посилили наступ.

Тил РФ

4 березня кіберфахівці ГУР зламали сервери Міноборони РФ.

5 березня Сили оборони знищили російський патрульний корабель "Сергей Котов" у Криму. Також, у Бєлгородській області РФ сталася пожежа на нафтобазі. Це спецоперація ГУР.

6 березня у Курській області РФ, через атаку БПЛА, загорівся склад паливно-мастильних матеріалів.

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