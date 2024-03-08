Тернополяни не можуть заселитися у квартири, які придбали

Тернополяни, які придбали житло у новобудові на вулиці Тарнавського в Тернополі, звернулися до поліції та прокуратури, бо не можуть заселитися у свої помешкання. Багатоповерхівку, яку мали здати в експлуатацію до кінця 2022 року, досі не добудували.

Про це Суспільному розповів власник однієї з квартир Руслан Присяжнюк.

Біля багатоповерхівки на вулиці Тарнавського зібралося близько 20 людей. Це мешканці квартир, які придбали житло у цьому будинку. Руслан Присяжнюк розповідає, купили квартиру для доньки, частково зробили ремонт, але до цього часу заселитися не можуть.

"Цю квартиру ми купили у 2019 році. Вже стіни зробили, декорацію. Майже готова вся кімната. Тільки залишилося пофарбувати стіни. Вже ванна стоїть, бо нам обіцяли, що у 2022 році ми вже мали тут жити. Наобіцяли і нічого не роблять. Чекаємо, жити нема де, живемо на орендованих квартирах".

Тернополянин Руслан Присяжнюк. Фото: Суспільне Тернопіль

Квартиру у будинку на вулиці Тарнавського придбала і тернополянка Вікторія Качур. Жінка розповідає, забудовник щороку переносить термін здачі будинку в експлуатацію.

"Мотивують це тим, що був коронавірус, потім війна, а тепер взагалі ніяк нам не пояснюють, тобто пояснюють, що в них проблеми з тим будинком, а у них проблеми з землею. Ми писали листа ще в листопаді разом з адвокатом, писали запит, щоб вони нам дали відповідь стосовно землі, стосовно нашого будівництва. Десь в кінці лютого вони нам поскидали на електронну пошту лист. В тому листі немає відповіді, коли буде закінчено будівництво. Чому я маю вдаватися в питання землі, якщо я заплатила гроші і хочу просто прийти і взяти свою квартиру, хочу ключі, хочу документи".

Тернополянка Вікторія Качур. Фото: Суспільне Тернопіль

Власниця однієї з квартир у багатоповерхівці Христина Ковальчук говорить, щоб дізнатися, чому "заморозили" будівництво, люди неодноразово зверталися до забудовника, але він не відповідає.

"Зараз будівельні роботи зупинені, не відбувається взагалі нічого. Забудовник нас ігнорує, переховується, тікає. Чому ці роботи не ведуться, чому не закінчується будівництво, але наразі конкретної інформації нема. Забудовник говорить, що в них зараз немає грошей на добудову, вони там намагаються отримати якийсь кредит. Але там, де вони намагаються отримати кредит, їм поставили умовою здачу освітянського будинку. Забудовник повідомив, що у них є якісь проблеми з Технічним коледжем і Технічним університетом щодо права користування земельною ділянкою".

Власниця квартири Христина Ковальчук. Фото: Суспільне Тернопіль

Жінка повідомила, що з ініціативною групою зверталися до Міністерства освіти.

"Оскільки земля в користуванні Технічного університету, а Технічний коледж є їхнім структурним підрозділом. Міністерство освіти нам відписало, що вони наш запит переадресували на Технічний університет і очікують від них відповіді. Як тільки отримають цю відповідь, то одразу нам відпишуть. Ми писали в жовтні минулого року, станом на зараз у нас ще відповіді немає".

Новобудова. Фото: Суспільне Тернопіль

За коментарем з цього приводу ми звернулися до представника фірми-забудовника Юрія Ковальчука. Він сказав, що зараз у Києві, тому кореспонденти суспільного спілкувалися з ним телефоном.

"Є певна юридична колізія, яку треба нам вирішити. Ми відправили листи по міністерствах ще в жовтні. Ми в ньому чітко розписали причини, чому не можемо проводити там будівництво. Звернувся коледж, звернувся кооператив, звернулися ми для того, щоб нам дали відповідь, як ми можемо це питання вирішити".

Будівництво. Фото: Суспільне Тернопіль

Відповіді на запитання, які виникли проблеми із землею, на якій звели багатоповерхівку, кореспонденти Суспільного від забудовника не почули. Тому звернулися з інформаційним запитом до Міністерства освіти.

Власники квартир звернулися до адвоката Богдана Будзика.

"Є ряд умов, які забудовник не бажає виконувати, чим ставить в заручники інвесторів, тих людей, які в такому випадку повиплачували фактично 100 відсотків вартості своїх квартир. Безпосередньо посилання на форс-мажорні обставини, на відсутність коштів і так далі. Як я вже зауважував, форс-мажорні обставини доводяться в кожному окремому випадку, підтверджуються окремою довідкою торгово-промислової палати. І посилання замовника на те, що діють форс-мажорні обставини безпосередньо в місті Тернополі, на мою суб'єктивну думку, є безпідставними і необґрунтованими, бо це не є зона бойових дій, тут нічого не прилітає, відповідно, немає підстав не виконувати взяті на себе зобов'язання згідно з договором".

Адвокат Богдан Будзик. Фото: Суспільне Тернопіль

"На мою суб'єктивну думку, не є форс-мажорною обставиною відсутність коштів безпосередньо у забудовника, фінансових активів для того, щоб завершити дане будівництво, на що вони якраз посилалися. Я звернувся недавно з адвокатським запитом, щоб дізнатися, можливо є якісь там треті особи, які перешкоджають добросовісному забудовнику ввести об'єкт в експлуатацію. На що відповіді на цей час мені поки що не поступило", — каже Богдан Будзик.

Люди пішли також до адміністрації Тернопільського технічного університету.

"Ми хотіли вияснити, чи дійсно університет має надати дозвіл коледжу, щоб вони внесли відомості в реєстр, щоби зрушилося те будівництво і ввели в експлуатацію. І нам університет сказав, що вони не мають до них відношення, бо коледж є відокремлений структурний підрозділ зі своєю печаткою, окрема юридична особа, яка може все сама зробити і вони, начебто, їм пояснили, як це зробити. Тому ми хочемо сходити на прийом до коледжу", — говорить тернополянка Вікторія Качур.

Тернополянка Вікторія Качур. Фото: Суспільне Тернопіль

За її словами, щоб захистити свої права, власники квартир написали заяви до окружної прокуратури та поліції.

Кореспонденти Суспільного також звернулися за коментарем до поліції та до директора коледжу Володимира Калушки. Вони пообіцяли прокоментувати ситуацію у понеділок, 11 березня.