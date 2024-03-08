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Програма "Доступні кредити 5-7-9": найбільше підприємств, які нею скористались, на Кіровоградщині
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Програма "Доступні кредити 5-7-9": найбільше підприємств, які нею скористались, на Кіровоградщині

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Програма &quot;Доступні кредити 5-7-9&quot;: найбільше підприємств, які нею скористались, на Кіровоградщині
Кіровоградська область лідирує за кількістю підприємств, які скористались програмою "Доступні кредити 5-7-9". Фото: Суспільне Кропивницький

Найбільше підприємств, які скористались програмою "Доступні кредити 5-7-9" у цьому році, з Кіровоградської області. Це 398 господарств.

Про це розповіла Суспільному керівниця департаменту агропромислового розвитку Кіровоградської адміністрації Валерія Фурманова.

По обсягу грошей аграрії Кіровоградської області за два місяці 2024 року залучили 535 мільйонів кредитного ресурсу за цією пільговою програмою. Це третій результат в Україні. Всього кредитів залучили 975 мільйонів гривень. Загальний обсяг кредитів, залучених в Україні, становить 5,5 мільярдів гривень.

"Переважний обсяг цих кредитів – для проведення весняно-польових робіт. Це для аграріїв живі кошти. Тому бачимо, що галузь є, гроші у виробництво залучені", – сказала Валерія Фурманова.

Програма "Доступні кредити 5-7-9"

Програма пільгових кредитів "Доступні кредити 5-7-9" в Україні почала діяти на початку 2020 року. Сенс її у тому, що держава компенсує частину ринкової ставки кредиту, а підприємець платить лише 5, 7 або 9 відсотків річних.

У березні 2022 року Кабмін зняв усі обмеження щодо програми кредитування "5-7-9". Прем'єр Денис Шмигаль тоді заявив, що будь-який український бізнес, якому потрібна підтримка, зможе отримати кредит за пільговими умовами.

14 березня 2023 року уряд ухвалив певні зміни для оптимізації держпрограм "Доступні кредити 5-7-9%" та "Доступний фінансовий лізинг 5-7-9%" в умовах воєнного стану.

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