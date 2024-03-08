У Миколаєві оцифрували понад 1000 архівних фотографій, що зберігають в Обласному краєзнавчому музеї. На світлинах зображені вулиці, родини та сюжети історичних подій регіону в період від кінця 19-го до першої половини 20-го століття.

Про головну ідею та реалізацію проєкту "Колективний фотопортрет старого міста" кореспондентам Суспільного розповів експерт з розвитку культури Євген Гомонюк.

Зараз оцифрування культурної спадщини на часі, як ніколи.

Зі слів Євгена, під час оцифрування світлин, авторів зацікавив міжвоєнний період: 20-30 роки 20-го століття.

"Він цікавий, тому що і фотографія розвивалася більш динамічно у цей час. Зараз ми можемо, роздивляючись досить типові знімки, знаходити для себе якісь маленькі відкриття", — говорить експерт з розвитку культури.

Головна зберігачка фондів музею Лілія Редька каже, оригінали світлин зберігають у музеї. Архів налічує понад 40 тисяч документів.

"У нас відображається тут історія всіх закладів і всіх установ, які вже закриті саме через фотографії й саме через документи починаючи з їх заснування і до їх закриття".

Архівні фотографії старого міста Фото: Богдана Будулуца/Суспільне Миколаїв Архівні фотографії старого міста Фото: Богдана Будулуца/Суспільне Миколаїв Експерт з розвитку культури Євген Гомонюк Фото: Юлія Філімон/Суспільне Миколаїв Зацифровані фотографії старого міста на сайті Фото: Богдана Будулуца/Суспільне Миколаїв

Для презентації проєкту розробляють спеціальний сайт з двома мовами: українською та англійською. На сторінці всі фото розподілені за категоріями.

"Це по суті велика галерея візуальних творів. Там є окремий альбом родини Аркасів, там є альбоми різних миколаївських родин, які представлені в колекції музею, є розділ який присвячений розвитку спорту в місті", — розповідає Євген Гомонюк.

За словами зберігачки групи документів Лариси Чоп, ініціатива є важливою для збереження та популяризації історії міста.

"Наші діти, я вважаю, обов‘язково повинні знати й бачити, як виглядало місто в різні часи, і обов‘язково треба відображати все це в Інтернеті, щоб люди могли ознайомитися з історією рідного краю", — каже Лариса Чоп.

Архівні фотографії старого міста Фото: Богдана Будулуца/Суспільне Миколаїв Архівні фотографії старого міста Фото: Богдана Будулуца/Суспільне Миколаїв Зберігачка групи документів Лариса Чоп Фото: Юлія Філімон/Суспільне Миколаїв Головна зберігачка фондів музею Лілія Редька Фото: Богдана Будулуца/Суспільне Миколаїв

Проєкт реалізують за підтримки Платформи MY ART, Агенції розвитку Миколаєва, Стабілізаційного фонду культури та Goethe-Institut Ukraine.

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