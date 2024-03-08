НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
"Колективний фотопортрет старого міста": у Миколаєві оцифрували понад 1000 архівних фотографій
ФотографіяМУЗЕЇІСТОРІЯКУЛЬТУРАРегіони

"Колективний фотопортрет старого міста": у Миколаєві оцифрували понад 1000 архівних фотографій

Author avatar
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий

У Миколаєві оцифрували понад 1000 архівних фотографій, що зберігають в Обласному краєзнавчому музеї. На світлинах зображені вулиці, родини та сюжети історичних подій регіону в період від кінця 19-го до першої половини 20-го століття.

Про головну ідею та реалізацію проєкту "Колективний фотопортрет старого міста" кореспондентам Суспільного розповів експерт з розвитку культури Євген Гомонюк.

Зараз оцифрування культурної спадщини на часі, як ніколи.

Зі слів Євгена, під час оцифрування світлин, авторів зацікавив міжвоєнний період: 20-30 роки 20-го століття.

"Він цікавий, тому що і фотографія розвивалася більш динамічно у цей час. Зараз ми можемо, роздивляючись досить типові знімки, знаходити для себе якісь маленькі відкриття", — говорить експерт з розвитку культури.

Головна зберігачка фондів музею Лілія Редька каже, оригінали світлин зберігають у музеї. Архів налічує понад 40 тисяч документів.

"У нас відображається тут історія всіх закладів і всіх установ, які вже закриті саме через фотографії й саме через документи починаючи з їх заснування і до їх закриття".
1
Архівні фотографії старого міста Фото: Богдана Будулуца/Суспільне Миколаїв
1
Архівні фотографії старого міста Фото: Богдана Будулуца/Суспільне Миколаїв
1
Експерт з розвитку культури Євген Гомонюк Фото: Юлія Філімон/Суспільне Миколаїв
1
Зацифровані фотографії старого міста на сайті Фото: Богдана Будулуца/Суспільне Миколаїв

Для презентації проєкту розробляють спеціальний сайт з двома мовами: українською та англійською. На сторінці всі фото розподілені за категоріями.

"Це по суті велика галерея візуальних творів. Там є окремий альбом родини Аркасів, там є альбоми різних миколаївських родин, які представлені в колекції музею, є розділ який присвячений розвитку спорту в місті", — розповідає Євген Гомонюк.

За словами зберігачки групи документів Лариси Чоп, ініціатива є важливою для збереження та популяризації історії міста.

"Наші діти, я вважаю, обов‘язково повинні знати й бачити, як виглядало місто в різні часи, і обов‘язково треба відображати все це в Інтернеті, щоб люди могли ознайомитися з історією рідного краю", — каже Лариса Чоп.

1
Архівні фотографії старого міста Фото: Богдана Будулуца/Суспільне Миколаїв
1
Архівні фотографії старого міста Фото: Богдана Будулуца/Суспільне Миколаїв
1
Зберігачка групи документів Лариса Чоп Фото: Юлія Філімон/Суспільне Миколаїв
1
Головна зберігачка фондів музею Лілія Редька Фото: Богдана Будулуца/Суспільне Миколаїв

Проєкт реалізують за підтримки Платформи MY ART, Агенції розвитку Миколаєва, Стабілізаційного фонду культури та Goethe-Institut Ukraine.

Слідкуйте за головними новинами Миколаєва та області у Telegram, Viber, YouTube, Facebook та Instagram.

Топ дня
Зеленський та Ердоган
Зеленський у Туреччині, Естонія анонсувала новий пакет допомоги Україні. 745 день війни. Онлайн Важливо
Європа повинна бути готова до виходу США з НАТО — The Telegraph
Європа повинна бути готова до виходу США з НАТО — The Telegraph
Премʼєр Туск зустрівся з фермерами: угод досягнуто не було, а протестувальники анонсували нову акцію на 20 березня
Премʼєр Туск зустрівся з фермерами: угод досягнуто не було, а протестувальники анонсували нову акцію на 20 березня ЗМІ
Іноземні дипломати відзначили день народження Шевченка
Іноземні дипломати відзначили день народження Шевченка
Джамала та &quot;20 днів у Маріуполі&quot;: стали відомі лауреати Шевченківської премії 2024
Джамала та "20 днів у Маріуполі": стали відомі лауреати Шевченківської премії 2024

Вибір редакції
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Заступник голови Верховного суду Олександр Мамалуй
"Жити захочеш — втягнешся швидко" — суддя Мамалуй про три мобілізації, Князєва та зарплати суддів
Командир бригади "Хартія" Ігор Оболєнський
"Нам потрібно використати тактику 1000 порізів". Командир "Хартії" — про фронт, технологічну війну та мобілізацію
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг
"Усі за одного й один за всіх". Ексклюзивне інтервʼю Столтенберга — про Україну, НАТО та тривалу війну Ексклюзивно
Дізнайтесь більше
Боєць Юрій Костишин
"Фото — це світ, куди можна втекти": тернопільський артилерист про мистецтво на війні
фотосесія
"Не звертатиму увагу на негативні відгуки": тернопільська волонтерка про фотосесію з прикрасами
&quot;Виставка, де шанують пам'ять&quot;: у Миколаєві показали портрети білоруських добровольців, які загинули, захищаючи Україну
"Виставка, де шанують пам'ять": у Миколаєві показали портрети білоруських добровольців, які загинули, захищаючи Україну
Фотографії більше сотні людей, які працювали у місті під час бойових дій: відбулась презентація книги &quot;04:35 Чернігів&quot;
Фотографії більше сотні людей, які працювали у місті під час бойових дій: відбулась презентація книги "04:35 Чернігів"
На початок