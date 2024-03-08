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"Повірив російській пропаганді": підозрюваний у держзраді кропивничанин розповів, чому збирав дані про військові обʼєкти
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"Повірив російській пропаганді": підозрюваний у держзраді кропивничанин розповів, чому збирав дані про військові обʼєкти

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У Кіровському районному суді Кропивницького продовжили запобіжний захід — тримання під вартою – жителю міста, якого підозрюють у тому, що він збирав дані про аеродроми та місця дислокації ЗСУ на території Кіровоградської області. Чоловіка затримали у січні цього року. Тоді обрали запобіжний захід тримання під вартою. Якщо провину доведуть, чоловіку загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.

Прокурор Володимир Лещенко просив суд продовжити тримання під вартою ще на 60 діб. Він розповів Суспільному, 46-річний кропивничанин відстежував військові обʼєкти, збирав інформацію про базування Повітряних сил ЗСУ, розміщення авіаційної техніки на Кіровоградщині.

"Підозрюваний у соцмережах, у російському сегменті, поширював інформацію щодо переміщення розташування підрозділів ЗСУ. Під час обшуків у нього вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони, зафіксували переписку. Основна інформація стосувалася об’єктів авіації, протиповітряної оборони на території Кропивницького".

Показувати своє обличчя та називати прізвище підозрюваний заборонив. Провину визнає, сказав зробив це ненавмисно, повірив російській пропаганді.

"Конкретних якихось даних я не передавав, просто це були мої хибні думки, інформацію брав з різних телеграм-каналів. Щось додумував, щось писав. Зараз розумію, що це було необачно, навіть таку інформацію передавати. Щиро розкаююсь, така поведінка була у цей час ганебною. Ворожа пропаганда робить свою справу, тому що підпасти під її вплив досить легко".

Адвокатка системи безоплатної правової допомоги Яна Бойко просила для підзахисного запобіжний захід домашній арешт.

"Мій підзахисний свою провину визнає у повному обсязі. Є пом’якшуючі обставини – такі як активне сприяння досудовому розслідуванню та щире каяття".

Суддя Руслан Бурко ухвалив рішення про тримання під вартою. Ухвала суду щодо продовження запобіжного заходу підлягає до негайного виконання.

Чи будуть оскаржувати рішення захисниця сказала, вирішать з підзахисним.

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