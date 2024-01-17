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Провину визнає. Підозрюваного у поширенні інформації про ЗСУ кропивничанина триматимуть під вартою
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Провину визнає. Підозрюваного у поширенні інформації про ЗСУ кропивничанина триматимуть під вартою

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У Ленінському районному суді Кропивницького обрали запобіжний захід жителю міста, якого підозрюють у зборі розвідувальних даних про Повітряні Сили ЗСУ на території Кіровоградської області. Чоловіка триматимуть під вартою упродовж 60 днів без права внесення застави.

Обрати підозрюваному запобіжний захід на час слідства у вигляді тримання під вартою суд просив прокурор Володимир Лещенко.

Інформатора російських спецслужб, який шпигував за бойовими літаками ЗСУ, затримала СБУ. Його цікавили напрямки та частота польотів українських бойових літаків, у тому числі фронтових бомбардувальників та винищувачів.

За словами прокурора, слідство має докази провини підозрюваного.

"Використовуючи власний персональний комп’ютер за допомогою профілю в Телеграм, він повідомив інформацію щодо переміщення та розташування Збройних сил України на одному з військових аеродромів України".

Під час обшуку за місцем проживання підозрюваного знайшли комп’ютерну техніку, що містить усі акаунти підозрюваного, сказав прокурор.

"Після детального дослідження ми будемо мати ціліснішу картину, зокрема, з приводу того, з якого часу підозрюваний почав передавати інформацію, кому передавав, скільки таких акаунтів".

Сказав, що у разі доведення вини, чоловікові загрожує від п'яти до восьми років позбавлення волі.

Позиція підозрюваного

Підозрюваний заборонив показувати своє обличчя та називати прізвище. У суді сказав, що провину свою визнає.

"Це мої пусті фантазії. Я щиро розкаююся у заподіяному. При всіх присутніх і на запис щиро обіцяю ніколи більше нічого подібного не робити. Це переписування було абсолютно анонімним. Це було, як моя особиста думка, моє неправильне бачення ситуації. Я ніякої шкоди державі наносити не хотів".

Захисниця підозрюваного Яна Бойко просила суд обрати запобіжний захід, не пов'язаний з триманням під вартою.

"Просимо цілодобовий домашній арешт. У разі обрання такого запобіжного заходу мій підзахисний гарантує всебічно дотримуватися режиму вказаного запобіжного заходу".

Ухвала суду

Вислухавши всіх, суддя Катерина Юр’єва ухвалила рішення застосувати до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів. Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення, її можна оскаржити протягом п'яти днів.

Відповідно до статті 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

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