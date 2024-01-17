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Шпигував за бойовими літаками ЗСУ: на Кіровоградщині затримали інформатора російських спецслужб
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Шпигував за бойовими літаками ЗСУ: на Кіровоградщині затримали інформатора російських спецслужб

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Шпигував за бойовими літаками ЗСУ: на Кіровоградщині затримали інформатора російських спецслужб
Фото: СБУ у Кіровоградській області

У Кропивницькому затримали інформатора російських спецслужб, який збирав розвіддані про Повітряні Сили ЗСУ на території Кіровоградської області. Насамперед його цікавили напрямки та частота польотів українських бойових літаків, у тому числі фронтових бомбардувальників та винищувачів.

За інформацією речниці управління СБУ в регіоні Юлії Ткач, чоловік намагався виявити аеродроми військової авіації, пункти управління та склади Збройних сил України з боєприпасами.

Отримані відомості надсилав до телеграм-каналів, створені спецслужбами РФ для збору розвідувальної інформації про українських захисників, сказала речниця прокуратури області Наталія Алєксєєнко.

Для маскування своїх дій він періодично змінював нікнейм профілю у месенджері та використовував проксі-сервер для анонімізації. Чоловіка затримали вдома. Під час обшуків знайшли комп’ютерну техніку та мобільний телефон з доказами злочинних дій.

За даними слідства, російським інформатором виявився житель Кропивницького. Понад три місяці тому він потрапив у поле зору російських спецслужб через свої антиукраїнські дописи у соцмережах. Подальшу комунікацію здійснював через підконтрольні їм інтернет-ресурси.

Відповідно до статті 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

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