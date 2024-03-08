Про жінок і для жінок: підтримка й нові можливості у просторах Миколаєва

У Миколаєві діють простори для жінок і дівчат. Відвідувачки мають змогу безкоштовно долучитися до різноманітних заходів, отримати соціальні, психологічні, юридичні послуги. Зокрема організатори пропонують навчатися, відпочивати та долати стрес.

Про особливості просторів для жінок та дівчат дізнавалися журналісти Суспільного.

"Вільна"

З березня 2023 року в Миколаєві функціонує мобільний простір "Вільна", дружній до жінок та дівчат, в якому створюють умови для розвитку та соціально-психологічної підтримки громадянок міста.

За словами координаторки простору Марини Кручинової, основні завдання мобільного простору — це збереження ментального здоров’я, психосоціальна підтримка та проведення профілактичних заходів з метою запобігання гендерно зумовленому насильству.

"У разі необхідності відвідувачок простору переадресовують до спеціалістів інших організацій для отримання спеціалізованих послуг", — розповідає координаторка.

Ми намагаємося зробити, щоб кожна жінка у нашому просторі почувала, що вона не сама.

Координаторка мобільного простору "Вільна" Марина Кручинова. Фото: Юлія Голокоз/Суспільне Миколаїв

Координаторка каже, для забезпечення роботи простору придбали автомобіль, обладнаний меблями й технікою для групових або індивідуальних занять.

"Завдяки своїй мобільності, простір може змінювати локації розташування в межах міста, а саме проводити заходи в паркових зонах, місцях відпочинку жителів міста, бібліотеках, розважальних центрах", — повідомляє Марина.

Зі слів координаторки, клієнтки мають можливість отримати постійну психологічну допомогу, взяти участь у терапевтичній групі, різних майстер-класах, та спортивних заняттях.

Допомагаємо пережити травматичний досвід, віднайти в собі внутрішні опори та ресурси.

Жінки на занятті у просторі "Вільна". Фото: "Вільна"/Telegram

"Наш простір пропонує відвідувачкам заняття з арттерапії, декоративно-прикладного мистецтва, вивчення української та іноземних мов, фізичних вправ, зокрема самооборони для жінок. Також, дівчата вивчають українські сучасні танці. Окремо діють програми дозвілля для мам та дітей", — розповідає Марина Кручинова.

За час роботи "Вільну" відвідали 8 666 жінок та дівчат.

Проєкт реалізують за ініціативи громадської організації "Віра, Надія, Любов" за фінансової підтримки Фонду ООН у Галузі Народонаселення в Україні.

"Позитивні жінки. Миколаїв"

У Миколаєві з початку 2024 року функціонує організація "Позитивні жінки. Миколаїв" з метою підтримки ВІЛ-позитивних жінок, внутрішньо переміщених осіб, багатодітних жінок та тих, хто опинився у складних життєвих обставинах, розповідає директорка Олена Мельнікова.

У жінок є питання та проблеми, які їй комфортніше обговорювати та вирішувати з іншими жінками.

Директорка благодійної організації "Позитивні жінки. Миколаїв" Олена Мельнікова (зліва). Фото: "Позитивні жінки. Миколаїв"/Facebook

Завданням організації є створення умов для розвитку та самореалізації вразливої категорії жінок та їхніх близьких.

"Ми об'єдналися для того, щоб жінки, які живуть з ВІЛ, могли вільно, без бар'єрів та обмежень, реалізовувати свої права та можливості, а також почувати себе захищеними від стигми, дискримінації та насильства", — каже директорка.

Зі слів Олени Мельникової, програма організації включає групи самодопомоги, онлайн-консультації з кваліфікованими психотерапевтами та психологами, а також комплексну підтримку.

"Зараз нас і наших клієнток хвилюють проблеми, що і всіх жінок. Стресові ситуації, різні види насильства з якими стикаються жінки, хвороби їх та дітей, недосипання, відсутність роботи, переживання за близьких", — розповідає Олена.

Жінки під час перегляду фільму. Фото: "Позитивні жінки. Миколаїв"/Facebook

Основними запитами від клієнток є потреба у благодійній допомозі, участі у групах підтримки та професійних консультаціях. Організація також співпрацює з місцевою громадою, закликаючи до толерантності та розуміння унікальності своєї місії та послуг.

"Нині всім дуже важко, а ми надаємо специфічні послуги. Хочеться, щоб люди не забували про толерантність", — говорить Мельникова.

Жінки на фотовиставці. Фото: "Позитивні жінки. Миколаїв"/Facebook

У 2023 році понад 150 жінок скористалися послугами організації.

"Затишно space"

Простір в обласному центрі функціонує з 25 травня 2023 року. Проєкт реалізує благодійний фонд "Схід SOS" спільно з міжнародними партнерами.

Основна ціль та задача простору — допомагати жінкам та дівчатам, які постраждали від війни та гендерно зумовленого насильства, зокрема тим, хто опинився у скрутному становищі, розповідає менеджерка простору Юлія Чокас.

Будь-яка жінка та дівчина може звернутися за кваліфікованою допомогою, з будь-яких питань і ми допоможемо.

Менеджерка простору "Затишно space" Юлія Чокас. Фото з архіву Юлії Чокас

"Наш безпечний простір працює з вівторка по неділю включно з 10:00 до 19:00. У нас будь-яка жінка та дівчина може отримати індивідуальні консультації психолога, юриста, соціального працівника, також в нас є кейс-менеджмент", — розповідає менеджерка простору Юлія Чокас.

Окрім індивідуальних консультацій, в просторі кожного дня організовують терапевтичні, освітні та психологічні тренінги, включно з лекціями юристки, соціальної працівниці та педагогині. В однойменному телеграм-каналі простір кожного тижня анонсує всі види активностей.

"Є посилання на реєстрацію, то можна зареєструватися, відвідати будь-який захід. Всі послуги, які надаються в просторі є безоплатними", — повідомляє Юлія.

Жінки на заході у "Затишно space". Фото: "Затишно space"/Telegram

За словами менеджерки Юлії Чокас, до найбільш популярних заходів серед жінок перелічують арттерапію та клуб в'язання "Петелька".

"Жінкам дуже подобається щось створювати власноруч. Деякі з них після того, як навчилися в нас створювати якісь вироби починають створювати власний бізнес, інтернет-магазини та трансформувати своє хобі в спосіб заробітку", — розповідає менеджерка.

Менеджерка каже, діяльність простору в сучасних умовах націлена на цивільне населення, до закладу звертаються як внутрішньо переміщені особи, так і місцеві. Загалом, щомісяця в середньому простір відвідують до 500 жінок. Вікова категорія різна: від 18 і до 80 років.

Жінки на занятті у "Затишно space". Фото: "Затишно space"/Telegram

"Також в нас є дитяча кімната, діти віком від 3 до 14 років можуть її відвідувати, тобто, поки мама знаходиться на заході або індивідуальній консультації, вони можуть разом з педагогинею відвідувати майстер-класи, освітні якісь заняття", — розповідає Юлія Чокас.

Ось що про простір "Затишно space" говорить відвідувачка Тоня:

"Мені дуже подобається, кожні лекції та заходи, все на вищому рівні. Мене тут завжди підтримають і поговорити тут можна, і поплакати в плече можна, тому цей заклад дуже крутий", — розповідає відвідувачка.

"Тут дівчатка гарні, тут затишно дуже".

Відвідувачка простору Тоня. Фото: Юлія Чокас

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