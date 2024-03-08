Обстріл Чугуєва, атака "шахедами" — як минула ніч у регіонах

Вночі та зранку росіяни обстрілювали прикордоння Сумщини. Вночі військо РФ било по Нікопольщині на Дніпропетровщині. На Харківщині росіяни обстріляли Чугуїв, постраждали семеро цивільних, серед яких діти. Також вночі відбулася атака "шахедами", їх збивали, зокрема, у південних областях.

Про ситуацію в регіонах станом на 9.00 8 березня Суспільному повідомили за даними обласних державних адміністрацій.

Чернігівщина: за добу відбулося 28 обстрілів (152 вибухи). Військо РФ обстрілювало Новгород-Сіверський, Корюківський та Чернігівський райони із мінометів, артилерії, САУ. Серед іншого, росіяни 16 разів застосував FPV-дрони, зокрема у напрямку міста Семенівка.

У прикордонному селі Новгород-Сіверської громади через мінометний обстріл горіла господарська будівля. У селі Карповичі Семенівської громади від вибухів російських мін загинув чоловік 1972 року народження. У Заріччі цієї ж громади FPV-дрони влучили у приватний будинок.

Сумщина: вночі та зранку росіяни здійснили 5 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів області. Зафіксовано 14 вибухів з міномету та артилерії. Обстрілів зазнали Краснопільська, Есманьська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади. Попередньо, без наслідків.

7 березня протягом дня росіяни здійснили 32 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 233 вибухи. Обстрілів зазнали Сумська, Юнаківська, Хотінська, Білопільська, Миропільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманьська, Середино-Будська, Свеська, Зноб-Новгородська громади.

У Сумській громаді внаслідок удару поранено одну людину; пошкоджено приміщення школи, центральної міської лікарні, обласного центру екстреної медичної допомоги, водоканалу.

Запорізька область: минулої доби військо РФ било по 11 населених пунктах області; зафіксовано 256 ударів

Внаслідок РСЗВ-обстрілу по Біленькому поранення отримав 81-річний чоловік, його доправлено до лікувальної установи.

Росіяни ударили з авіації по Малій Токмачці й Роботиному, обстріляли з РСЗВ Біленьке та Роботине, а також атакували 71 безпілотником Гуляйполе, Новоданилівку, Роботине, Малинівку, Малу Токмачку й Омельник. 181 артудар прийшовся по території Оріхова, Гуляйполя, Новоданилівки, Омельника, Приморського та інших прифронтових міст і сіл.

Надійшло 23 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Дніпропетровщина: вночі військо РФ тричі било по Нікопольщині з артилерії; прилетіло з десяток снарядів. Під ударом були Мирівська, Марганецька громади і сам Нікополь. Понівечені 3 приватні будинки й господарська споруда. Люди неушкоджені.

Вдень 7 березня росіяни обстріляли Нікополь з важкої артилерії. А потім ще й спрямували туди 5 дронів-камікадзе. Пошкоджені 8 приватних будинків. Один із них зайнявся. Пожежу рятувальники загасили. Понівечена адмінбудівля, 5 господарських споруд, авто, лінія електропередач. Люди вціліли.

Харківщина: артилерійських та мінометних ударів війська РФ зазнали близько 18 населених пунктів Харківщини: Табаївка, Голубівка, Козача Лопань, Вовчанськ, Красне, Нескучне та ін. Авіаудари росіяни завдали по н.п. Вовчанськ, Іванівка, Степова Новоселівка.

Росіяни обстріляли м. Чугуїв з ЗРК С-300. Влучили в землю, в межах житлової забудови. Внаслідок обстрілу постраждали семеро мирних мешканців: четверо чоловіків, 41-річна жінка, 16-річний хлопець та дівчинка 3 років 8 місяців. У найменшої потерпілої — поріз ноги, медики надали їй допомогу на місці.

Також здійснено обстріл м. Куп’янськ з РЗСВ. Загинули цивільні чоловік та жінка. Пошкоджені житлові будинки, автомобіль.

Внаслідок повторних обстрілів м. Куп'янськ пізно ввечері відбулося влучання в приватний будинок. Загинув 58-річний чоловік. З-під завалів врятували постраждалого 36-річного чоловіка та вилучили тіло загиблої 64-річної жінки.

Також минулої доби відбувся обстріл с. Басове Богодухівський району. Частково пошкоджено складську будівлю сільського підприємства, будівлю клубу, будівлю бібліотеки та лінію електропередач. Без постраждалих.

7 березня російські війська здійснили обстріл м. Вовчанськ керованою авіабомбою. Пошкоджено щонайменше 12 приватних житлових будинків. Внаслідок прямого влучання в приватний будинок загинула цивільна 40-річна жінка. 67-річна жінка зазнала травм легкого ступеню, без госпіталізації.

Луганщина: штурми з боку росіян були спрямовані на Білогорівку. Обстрілів також зазнали Невське та Макіївка.

За добу військо РФ здійснило 158 обстрілів (554 снаряди).

Донеччина: під вогнем росіян опинилися Торецьк, Українськ, Костянтинівка, смт Очеретине, с. Мемрик, с. Новобахмутівка, с. Новоукраїнка, с. Успенівка, с. Довга Балка, с. Уманське, Новогродівка, Мирноград, с. Шахове, с. Бокове

Пошкоджено 141 житловий будинок (з них 24 — багатоквартирні), 35 цивільних автомобілів, будівля агрофірми, 2 будинки культури, 2 будівлі селищної ради, ЛЕП, котельня, адмінбудівля медзакладу, школа, 2 магазин, 2 будівлі лікарні, 5 адмінбудівель шахти, складське приміщення, трактор, 2 гуртожитки.

На Донеччині за добу: 9 поранених.

Миколаївщина: вночі сили та засоби протиповітряної оборони на Миколаївщині знищили два БпЛА типу “Shahed 131/136”.

7 березня росіяни з мінометів обстріляли акваторію Очаківської громади. Постраждалих немає. Також минулої доби російські артилерійські обстріли фіксувалися по населеному пункту Куцурубської громади. Без постраждалих.

Одещина: вночі росіяни атакували Одещину баражуючими снарядами типу "Shahed-131/136". Було збито 18, не вдалось уникнути влучань. В області пошкоджено інфраструктурний об'єкт, будівлі якого тривалий час законсервовані. На відкритій місцевості сталася пожежа, яку оперативно ліквідували.

Інформація про постраждалих не надходила. Дані щодо наслідків уточнюються.

Херсонщина: минулої доби військо РФ обстрілювало Кізомис, Золоту Балку, Станіслав, Миколаївку, Антонівку, Дудчани, Михайлівку, Широку Балку, Томину Балку, Білозерку, Качкарівку, Садове, Понятівку, Придніпровське та місто Херсон.

Ракетний удар (попередньо Х-59) з СУ-34 зафіксовано в районі населеного пункту с. Миколаївка, Бериславського району. Встановлено, що ракета влучила в поле, інформація щодо потерпілих та пошкоджень не надходила.

Росіяни поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема були пошкоджені 3 багатоповерхівки та 12 приватних будинків. У Херсоні внаслідок обстрілів пошкоджено будівлю театру та музею. Були зафіксовані влучання у газогін, підприємство, магазин, гаражні приміщення та автівки. Внаслідок російських атак у населених пунктах області були влучання в об’єкт критичної інфраструктури, адмінбудівлю та господарчі споруди.

7 березня з самого ранку російські війська крили вогнем Херсон. Внаслідок чергового обстрілу пошкоджено приватну оселю, гаражні приміщення та припарковані там автівки. Постраждав 45-річний чоловік. Зараз він перебуває у лікарні.

Через російський обстріл центральної частини Херсона постраждала жінка. 46-річна херсонка потрапила під удар росіян поблизу будинку; її доставили до лікарні.

На Херсонщині через вибухівку, залишену армією РФ, постраждав аграрій. У селі Миролюбівка на російську міну наїхав трактор. Внаслідок цього поранення отримав чоловік 60 років. Зараз потерпілий перебуває у медичному закладі.

Внаслідок російського обстрілу Білозерки поранення голови отримала 81-річна жінка. Потерпілу доставили до лікарні.

За добу через російську агресію 5 людей дістали поранення.

Під час нічної дронової атаки сили протиповітряної оборони в Херсонській області знищили 2 “Shahed”.