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Чугуїв вночі 8 березня був під ударом С-300 з Бєлгородської області РФ: серед поранених — трирічна дитина
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Чугуїв вночі 8 березня був під ударом С-300 з Бєлгородської області РФ: серед поранених — трирічна дитина

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Семеро людей, у тому числі трирічна дитина, поранені внаслідок удару РФ по Чугуєву під Харковом, який російські війська здійснили о 00:05 8 березня.

За даними обласної прокуратури, росіяни застосували ракету С-300, били з території Бєлгородської області.

"Постраждали семеро мирних мешканців: четверо чоловіків, 41-річна жінка, 16-річний хлопець та дівчинка 3 років 8 місяців. У найменшої потерпілої — поріз ноги, медики надали їй допомогу на місці", — сказано у повідомленні.

Керівник ОВА Олег Синєгубов повідомив, що трьох людей ушпиталили.

"Влучання в землю, в межах житлової забудови. Внаслідок обстрілу вибиті вікна у 9-поверховому житловому будинку. Пошкоджено фасад ТРЦ, банку, крамниці, готелю, 13 автівок", — повідомив керівник ОВА Синєгубов.

Чугуїв вночі 8 березня був під ударом С-300 з Бєлгородської області РФ: серед поранених трирічна дитина
Чугуїв вночі 8 березня був під ударом С-300 з Бєлгородської області РФ. Фото: Олег Синєгубов

Внаслідок удару по Чугуєву пошкоджений водогін, повідомила міська голова Галина Чугуєва.

"Значних руйнувань зазнали житлові будинки, об'єкти торгівлі та побутового обслуговування. Додаткова складна проблема — пряме влучання в магістральний водогін, який забезпечує водою все місто. Наразі міська влада разом з комунальними службами роблять все необхідне, щоб мінімізувати наслідки ворожого удару", — сказано у повідомленні.

Чугуїв вночі 8 березня був під ударом С-300 з Бєлгородської області РФ наслідки
Чугуїв вночі 8 березня був під ударом С-300 з Бєлгородської області РФ. Фото: Галина Мінаєва

Чугуїв вночі 8 березня був під ударом С-300 з Бєлгородської області РФ: серед поранених — трирічна дитина
Чугуїв вночі 8 березня був під ударом С-300 з Бєлгородської області РФ. Фото: Галина Мінаєва

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