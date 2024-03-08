Армія РФ вночі 8 березня обстріляла Донеччину, поранені люди

Вночі 8 березня Мирноград Донецької області двічі потрапив під обстріл російських окупаційних військ — поранена людина. Також під обстріл потрапили Новогродівка, де поранення отримали дві людини, та Шахове — поранена жінка.

Про це повідомили у Мирноградській МВА.

"На Донеччині росіяни обстріляли Мирноград та Новогродівку. Щонайменше 2 людей постраждали, ще 4 людей, які не могли самостійно вийти з оселі, врятував підрозділ ДСНС. Пошкоджені житлові багатоквартирні будинки, адмінбудівлі, автомобілі", — повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Як розповів Суспільному Донбас в. о. начальника Мирноградської МВА Юрій Третяк, було два влучання, одна ракета влучила на територію шахти, а інше влучання — у житловий мікрорайон.

"Там було загоряння, ракета не вибухнула на території шахти. А у мікрорайон було два влучання, попередньо "С-300", є руйнування. Зруйнована електрична підстанція, яка живить частину мікрорайону, внаслідок чого понад дві з половиною тисячі абонентів лишились без електрики, пошкоджений газопровід", — розказав Третяк.

Також у Мирнограді, за його словами, пошкоджені будівля гуртожитку, який на реконструкції, амбулаторія, ЦНАП, щонайменше сім багатоповерхівок. Комісія фіксує пошкодження.

Поранення склом отримала людина, яка перебувала у квартирі, її життю та здоров'ю нічого не загрожує, вона на амбулаторному лікування перебуває, уточнив в. о. начальника МВА.

"Зараз енергетики на місці, з'ясовують ступінь пошкодження, можливість перепідключення абонентів на інші ТП, газовики обстежують газопровід й будуть ремонтувати його. Це не магістральний газопровід", — сказав Юрій Третяк.

Що відомо про обстріл Мирнограда, Новогродівки та Шахового 8 березня

8 березня о 02:20 російські окупанти здійснили масований ракетний обстріл міста Мирноград. Перебуваючи вдома, поранення отримала місцева жителька 64 років. Крім того, в місті пошкоджені підприємство, лікарня, щонайменше 10 багатоквартирних будинків, торговельний об’єкт та 8 автомобілів, повідомили у прокуратурі Донеччини.

Менше як за пів години військо РФ атакувало Шахове Покровського району — снаряд поцілив у школу, де на той момент перебувала сторож — 48-річна жінка, лікарі діагностували у неї гематоми.

Тоді ж окупанти двічі вдарили й по Новогродівці, де зі струсом головного мозку, осколковим пораненням й мінно-вибуховими травмами до медичного закладу доставили 38-річну жінку та чоловіка 77 років.

В місті пошкоджені щонайменше 64 приватні домоволодіння та 5 авто, 4 адмінбудівлі, медзаклад, 4 двоповерхові житлові будинки і 5 машин. Без електропостачання залишилися майже 4000 абонентів.

Вказані населені пункти російські військові обстріляли, ймовірно, з використанням ЗРК "С-300", КАБ-250 та РСЗВ "Смерч".

Прокуратура розпочала досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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