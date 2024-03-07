На Миколаївщині функціонує грантова програма для підприємців, які планують відкрити або покращити свій бізнес. Охочі можуть отримати грант до 500 тисяч гривень, окремі категорії, а саме військовослужбовці та люди з інвалідністю — до мільйона гривень.

Про це кореспондентам Суспільного розповіла заступниця директора обласного центру зайнятості Людмила Алпєєва.

За словами Людмили Алпєєвої, гранти від півмільйона надають людям з інвалідністю внаслідок війни та учасникам бойових дій.

"Від 500 тисяч до мільйона гривень за умови, що ще можна працевлаштувати чотири людини. І до мільйона гривень — це обов'язкове вкладення своїх коштів. Або своїх, або кредитних на 30 відсотків від суми гранту. Тобто, якщо людина хоче отримати грант на мільйон, вона має вкласти своїх 300 тисяч гривень", — розповідає Людмила.

Заступниця директора обласного центру зайнятості каже, грантові гроші підприємець повертає протягом трьох років, сплачуючи податки. Крім того, підприємець може купити обладнання на всю суму гранту, також використати відсоток на рекламу та оренду.

"Критерії абсолютно прості. Ви можете зайти на портал "єРобота", через Дію подати заяву, обов'язково до неї додається бізнес-план. Там є зразок, щоб його заповнити", — каже Людмила Алпєєва.

Людмила Алпєєва. Фото: Назарій Рубаняк/Суспільне Миколаїв

Зі слів фахівчині, при виділенні суми зважають на оцінку ділової репутації грантоотримувача, що надає банк.

"Якщо в діловій репутації він отримує скорингову оцінку — понад 99 балів, тоді цей бізнес-план потрапляє на регіональний рівень. Регіональний центр зайнятості в Zoom запрошує людину на конференцію. Та захищає свій бізнес-план. І потім вже центр зайнятості приймає рішення", — розповідає Людмила.

У 2022 році на отримання грантів надіслали 124 заявки, з яких 12 були затверджені. У 2023 році з 379 поданих заявок 104 схвалені. Початок 2024 року також виявився результативним.

"У нас на сьогодні уже подано 60 заявок. І 28 бізнес-проєктів отримали позитивне рішення державного центру зайнятості. Це дозволить створити 58 робочих місць. І уже профінансовано два мільйони гривень", — повідомляє Людмила Алпєєва.

При невиконанні своїх зобов'язань при отриманні гранту підприємець має повернути гроші, каже Людмила Алпєєва.

Квітковий магазин, який розширився завдяки гранту. Фото: Назарій Рубаняк/Суспільне Миколаїв

Завдяки грантовій програмі змогли розширити штат працівників та покращити роботу у миколаївському квітковому магазині, говорить власниця справи Тетяна Єрьоменко.

"Якщо брати час до повномасштабної війни й зараз, то, мабуть, на 20 відсотків ми виросли. Це якщо не враховувати інфляцію. Завдяки гранту ми змогли встановити холодильну вітрину. Змогли працевлаштувати ще дві людини, які допомагають нам зараз", — розповідає Тетяна Єрьоменко.

Власниця магазину Тетяна Єрьоменко. Фото: Назарій Рубаняк/Суспільне Миколаїв

Підприємиця говорить, працевлаштування людей було однією з умов отримання гранту на 250 тисяч гривень.

Катерина працює менеджеркою в магазині квітів з лютого 2024 року. Хотіла влаштуватися сюди раніше, однак не було вакансій.

"Ми приймаємо замовлення в Інстаграм, Телеграм та Вайбер. У нас є власний сайт, на якому ми також оброблюємо замовлення. Зараз в нас "запара" до 8 березня", — розповідає менеджерка.

Менеджерка квіткарні Катерина. Фото: Назарій Рубаняк/Суспільне Миколаїв

Грантову програму у Миколаївській області реалізовують з 2022 року.

Флористка за роботою. Фото: Назарій Рубаняк/Суспільне Миколаїв

Слідкуйте за головними новинами Миколаєва та області у Telegram, Viber, YouTube, Facebook та Instagram.