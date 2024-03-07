Співачка Тіна Кароль передала права виконувати її хіт "Сила висоти" вокалістці Катерині Качановській з Рівного. Оновлену версію пісні, перекладену на українську мову, вона презентувала 8 березня.

Виконавиця розповіла Суспільному, як отримала права на пісню та чим вона відрізняється від оригінальної версії.

В інтерв'ю для YouTube-каналу NM співачка Тіна Кароль заявила, що відмовляється співати свої російськомовні треки та не планує їх перекладати. Натомість вона може передати права виконувати старі пісні іншим виконавцям, якщо їй сподобається переклад та виконання.

Серед них — рівненська співачка Катерина Качановська. Свою версію композиції "Сила висоти", перекладену на українську, вокалістка презентувала 8 березня у соцмережах та на стрімінгових платформах. Катерина Качановська поділилася, що захоплюється творчістю української артистки та виконувала її пісню "Ніжно" на "Голосі. Діти" у 2015 році.

"Я завжди захоплювалася її музикою. Творчість Тіни Кароль для мене в житті зіграла важливу роль, адже з її піснею я колись потрапила на "Голос країни". Після початку повномасштабного вторгнення Тіна Кароль сказала в одному інтерв'ю, що вона дасть права на своїй старі пісні, які перекладуть на українську, тим версіям, які їй сподобаються. Мене це зацікавило".

Рівненська співачка Катерина Качановська. Фото: Facebook Катерини Качановської

Рівненська виконавиця розповіла, що перекладену версію пісні "Сила висоти" на українську їй надіслала підписниця Надія Пикун.

"В мене підписники не просто спостерігають за моїм життям, вони теж є досить творчими людьми. Насправді на світ пісня "Сила висоти" в українському перекладі з'явилися завдяки моїм підписниці. Вона написала мені про те, що переклала одну із пісень Тіни Кароль і вирішила, що саме в моєму виконанні ця пісня звучатиме якнайкраще. В той же вечір, я зателефонувала своєму піаністу, і запропонувала спробувати".

Катерина Качановська додала, що перша версія треку була романтичною, згодом її переробили на більш динамічну. Тіна Кароль погодила таку інтерпретацію композиції та передала права на її виконання рівненській співачці.

"Насправді музичний світ, він дуже тісний. Ми знайшли спільних знайомих, які допомогли мені зв'язатися з Тіною. Ми показали цю версію, їй сподобалося моє виконання. Тіна сама слухає, як виконують її пісні, контролює це. Вона змінила лише декілька фраз, які справді були важливими для неї. Для мене її поради теж були важливі. Мати можливість випустити у світ свою версію пісні Тіни Кароль для мене дуже хвилююче. Я маю надію, що публіка підтримає".

Тизер пісні опублікований на YouTube у листопаді 2023 року

Катерина Качановська зазначила, що україномовна версія хіта близька до оригіналу:

"Ми намагалися дотримуватися того, щоб залишити в пісні закладений сенс — романтизм, неймовірні відчуття кохання. Ця пісня про кохання до чоловіка, який неочікувано, ніби птах, увірвався в життя та перевернув його з голови до ніг. Мені дуже хочеться, щоб ця пісня стала романтичною мантрою для всіх закоханих пар. Моя ціль була залишити вокальну мелодію незмінною. Саме аранжування, і музику — ми змогли передати своє бачення".

Володіння авторськими правами на пісню дає можливість контролювати використання музики іншими виконавцями.

"Ця пісня в українському перекладі безпосередньо належать мені як виконавиці, але ми зберігаємо також частину прав і за Тіною, адже оригінальна версія цієї пісні належить їй. Ми вказуємо звісно автора тексту, Надю Пикун, адже вона створила цей текст. Кавери, звісно, люди можуть співати. Я насправді буду тільки втішена тим, що ця версія людям теж сподобалася і вони її співатимуть".

Прем'єра синглу "Сила висоти" на YouTube Катерини Качановської.

Хто ще з артистів виконує пісні Тіни Кароль

Співак Олег Шумей зробив переклад пісні Тіни Кароль на українську "Вище хмар", а артист OKS – "Ніченьку". Перекладені композиції "Полюси" співає Нікіта Кісельов, а хіт "Життя продовжується" – гурт "SESTRA".

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