"Ми чекаємо": у Миколаєві рідні військовополонених вийшли на акцію-нагадування

Рідні військовополонених та безвісти зниклих третього березня зібралися на мирну акцію-нагадування про військових та цивільних, які перебувають у російському полоні. На Центральному проспекті Миколаєва, за підрахунками поліції діалогу, зібралися сто людей.

Про це повідомляють кореспонденти Суспільного з місця події.

8-річна Юлія прийшла на акцію-нагадування про військовополонених з мамою та старшою сестрою. Дівчинка з полону чекає старшого брата.

"Він в полоні два роки і їх там б’ють. Коли він повернеться додому, ми його накормимо і теплий одяг йому дамо", — розповідає дівчинка.

Юлія з мамою, 3 березня 2024 року. Фото: Катерина Шелест/Суспільне Миколаїв

Мама дівчинки Наталія говорить, сподівається на скоріше повернення сина додому. Хлопець потрапив до російського полону в 19 років.

"Коли почалась війна, в мене три сини і чоловік одразу пішли на війну. Це наш другий син, багато дітей не буває, я вам скажу, за кожного болить, за кожним ти плачеш. Це наш Данічка. Серце болить, чоловік мій весь час плаче, закривається під ковдру. Він сам після поранення, інвалід другої групи мій чоловік. Другий син теж був поранений під Миколаєвом, строковик", — каже жінка.

Учасник акції з плакатом "Полон вбиває", 3 березня 2024 року. Фото: Катерина Шелест/Суспільне Миколаїв

Син іншої учасниці акції Валентини — захисник Азовсталі. Сергій потрапив до полону 17 травня 2022 року.

"23 лютого 2022 року він поїхав з Миколаєва на фронт, на війну вже. Він вже знав куди він їде, хоч нам нічого не говорив. Ми чекаємо його, надіємося, що скоро їх обміняють", — розповіла Валентина.

Учасниця акції Валентина, 3 березня 2024 року. Фото: Катерина Шелест/Суспільне Миколаїв

За підрахунками поліції діалогу, на мирну акцію зібралися сто людей. Подія відбулася без правопорушень. Одній людині стало зле, їй надали допомогу на місці.

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