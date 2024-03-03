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У Торецьку на Донеччині в одному з дворів піротехніки вилучили не розірвану авіаційну бомбу
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У Торецьку на Донеччині в одному з дворів піротехніки вилучили не розірвану авіаційну бомбу

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Керована авіабомба у Торецьку Донецької області
Фото: ДСНС Донеччини

У місті Торецьк, що у Донецькій області, в одному з дворів місцевих жителів рятувальники вилучили не розірвану керовану авіаційну бомбу КАБ-250. Цей боєприпас містить 250 кілограмів вибухівки.

Про це повідомили у ДСНС Донеччини.

"В господарчій споруді виявили нерозірвану авіаційну бомбу, яка впала та не здетонувала під час авіаудару по Торецьку. З десяти прилеглих житлових будинків було евакуювали 14 людей", — йдеться у повідомленні рятувальників.

У ДСНС зазначили, що сьогодні, 3 березня, піротехніки ДСНС вилучили КАБ-250 та знищили її.

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