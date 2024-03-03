У лютому поточного року середньодобові втрати російської армії були найбільшими від початку від початку повномасштабного вторгнення РФ.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії, посилаючись на дані розвідки.

У відомстві зазначили, що у лютому втрати російського війська у середньому становили 983 солдати за добу. Це майже напевно показує готовність Росії вести масовану війну на визнання, зазначили там. Також за даними британської розвідки, наразі Росія, ймовірно, втратила на війні понад 355 тисяч військовослужбовців убитими та пораненими.

"Хоча це і велика ціна з погляду людського життя, це посилює тиск на позиції України по всій лінії фронту", — йдеться у повідомленні.

З даними Генштабу ЗСУ, станом на ранок 3 березня загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого 2022 року становлять близько 416 800 військовослужбовців. За добу російське військо втратило 1 160 військових.