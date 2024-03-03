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На війні в Україні армія РФ втратила 1160 солдатів і 16 танків за добу — Генштаб
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На війні в Україні армія РФ втратила 1160 солдатів і 16 танків за добу — Генштаб

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Росія
Російський військовий. Ілюстративне фото: АР

Станом на ранок 3 березня загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 416 800 військовослужбовців.

Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.

За даними Генштабу, за добу російське військо втратило 1 160 військових.

З техніки окупанти РФ втратили:

  • танків ‒ 6640 (+16) од
  • бойових броньованих машин ‒ 12639 (+28) од,
  • артилерійських систем – 10188 (+35) од,
  • РСЗВ – 1003 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 696 (+0) од,
  • літаків – 347 (+1) од,
  • гелікоптерів – 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7843 (+14),
  • крилаті ракети ‒ 1915 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 25 (+0) од,
  • підводні човни — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 13332 (+65) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1620 (+3)

Дані уточнюються.

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