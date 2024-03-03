На війні в Україні армія РФ втратила 1160 солдатів і 16 танків за добу — Генштаб

Станом на ранок 3 березня загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 416 800 військовослужбовців.
Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.
За даними Генштабу, за добу російське військо втратило 1 160 військових.
З техніки окупанти РФ втратили:
- танків ‒ 6640 (+16) од
- бойових броньованих машин ‒ 12639 (+28) од,
- артилерійських систем – 10188 (+35) од,
- РСЗВ – 1003 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 696 (+0) од,
- літаків – 347 (+1) од,
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7843 (+14),
- крилаті ракети ‒ 1915 (+0),
- кораблі /катери ‒ 25 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 13332 (+65) од,
- спеціальна техніка ‒ 1620 (+3)
Дані уточнюються.