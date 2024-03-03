3 березня понад сотня харків'ян зібралася на акцію підтримки полонених захисників Маріуполя та "Азовсталі". Учасники пройшли від будівлі облдержадміністрації до станції метро "Історичний музей", щоб нагадати про військових, які майже два роки перебувають у російському полоні.

Автомобілісти, які проїжджали повз по вул. Сумській, сигналом підтримували учасників акції, розповів кореспондент Суспільне Харків.

У Харкові відбулася акція на підтримку полонених захисників "Азовсталі", Харків, 3 березня 2024 року. Фото: Микита Ольховський/Суспільне Харків

Мати полоненого Ольга, Харків, 3 березня 2024 року. Фото: Микита Ольховський/Суспільне Харків

Це Ольга з Пришиба неподалік Балаклії. На свій день народження вона зі слів звільнених з полону військових дізналася, що її син, Дмитро, — майже два роки у полоні. Росія не надає можливості зв'язатися із ним: жінка знає, що син живий лише тому, що бачила його на російських телеканалах.

Важливо сюди приходити, щоб не забули наших дітей. Ми, як можемо, боремося за них, щоб люди не забували.

Захисник Маріуполя потрапив у полон у 22 роки. Він служив у 12-й бригаді оперативного призначення Нацгвардії. Востаннє жінка виходила на зв'язок із сином 4 березня 2022 року.

"Спочатку значився як зниклий безвісти. Вісім місяців ми про нього взагалі нічого не чули. Росія не надає змоги зателефонувати. На російських каналах бачила", — каже мати полоненого.

Ольга не може порахувати, скільки разів відвідувала акцію на підтримку військовополонених: "Ми прийшли сюди, бо наших хлопців чомусь не обмінює Росія".

У Харкові відбулася акція на підтримку полонених захисників "Азовсталі", Харків, 3 березня 2024 року. Фото: Микита Ольховський/Суспільне Харків

У Харкові відбулася акція на підтримку полонених захисників "Азовсталі", 3 березня 2024 року. Фото: Микита Ольховський/Суспільне Харків

Разом зі своїм чоловіком Сергієм на акцію прийшла мати військовополоненого Ірина. Її син, Артем, воював у складі 21-ї бригади Нацгвардії. До полону військовий прослужив близько пів року: у 2022 році він закінчив академію НГУ.

"Вони разом з азовцями боронили Маріуполь і за наказом головнокомандувача вийшли в полон", — каже Ірина.

Вони герої, вони заслуговують на те, щоб повернутися до своїх сімей. Дуже болить усім нам, хочеться, щоб наші люди не забували про це/

Ірина з чоловіком ходять на акції кожні два тижні, інколи — частіше. Пара почала брати участь після того, як виїхала з рідного Куп'янська після звільнення.

"За той час поки він перебуває у полоні в нього народився синочок, але він його навіть не бачив, як він виглядає, дуже сподіваємося, що скоро він повернеться і нарешті побачить свого сина"

Матір востаннє виходила на зв'язок із сином 4 квітня 2022 року. Усе, що вона нині знає про полоненого сина — це те, що він перебуває на території Росії.

"Ми спілкувалися з обміняними хлопцями. Знаємо, що він живий. Останні дані про нього отримували у лютому 2023 року: хлопчик повернувся з його камери", — говорить мати полоненого.

У Харкові відбулася акція на підтримку полонених захисників "Азовсталі", 3 березня 2024 року. Фото: Микита Ольховський/Суспільне Харків

Вікторія Ткачова не має близьких у полоні, проте вирішила взяти участь в акції разом з подругою, щоб підтримати родини полонених. Вона відвідує акцію втретє.

Вікторія Ткачова (праворуч), Харків, 3 березня 2024 року. Фото: Микита Ольховський/Суспільне Харків

Що відомо про українців, які перебувають у російському полоні

8 лютого 2024 року Україна провела 51-й обмін військовополоненими — повернула з російського полону 100 людей. Серед врятованих військовослужбовців були 49 воїнів Національної гвардії України, 25 прикордонників, 26 військовослужбовців ЗСУ, зокрема 11 тероборонців. Попередній обмін полоненими відбувся 31 січня. Тоді додому повернулися 180 рядових і сержантів, а також 27 українських офіцерів.

3 січня за посередництва Об'єднаних Арабських Еміратів Україна повернула з російського полону 230 військових та цивільних. Це був найбільший за час повномасштабного вторгнення обмін.

Наприкінці листопада 2023 року з'явилось повідомлення від Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, що РФ призупинила обміни. Так Кремль хотів вплинути на українців й створити враження, ніби українська влада не працює над цим питанням.

Президент Володимир Зеленський на початку грудня заявив, що обміни полоненими з Росією тривають. Часто вони відбуваються не публічно, а іноді безпосередньо на полі бою.

За даними Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, у російському полоні станом на 17 листопада 2023 року перебували 4 тисячі 337 українців. З них — 3 тисячі 574 військових та 763 цивільних. Йдеться про тих, кого вдалось встановити.

У липні 2023 року уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомляв, що у російському полоні перебувають понад 25 тисяч цивільних заручників, Україні на той час вдалося повернути 144 людини.

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