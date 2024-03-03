Сьогодні, 3 березня, Львівщина попрощається із полеглими військовими: Тарасом Дуфанцем та Олегом Куком.

Про це повідомили у пресслужбі Львівської ОВА.

Тарас Дуфанець — мешканець села Полтва Золочівського району. Воїн був гранатометником 1-го відділення 1-го батальйону оперативного призначення. Загинув 25 лютого 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу села Роботине Запорізької області. Захиснику було 25 років.

Тарас Дуфанець. Фото: пресслужба Львівської ОВА

Олег Кук — із села Якимів Жовтанецької громади. Воїн проходив службу у 79-й бригаді військоої частини А0224. Виконував бойові завдання на Маріїнському напрямку поблизу населеного пункту Курахове. Загинув захисник 29 лютого 2024 року.