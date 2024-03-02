Львівщина 2 березня попрощається із п'ятьма захисниками

На Львівщині 2 березня попрощаються із полеглими військовими: Олегом Гільжинським, Вʼячеславом Дегтярем, Богданом Іванчишиним, Андрієм Стопчанським, Романом Білим та Ігорем Гуженком.

Про це повідомили у пресслужбі Львівської ОВА.

Олег Гільжинський — житель Дрогобича. Із початку повномасштабного російського вторгнення вступив до Сил територіальної оборони. Брав участь у деокупації Київщини. Згодом Олег приєднався до 47 окремої механізованої бригади "Маґура". Загинув воїн 27 лютого 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Бердичі Донецької області. Йому було 25 років.

Олег Гільжинський. Фото: пресслужба Львівської ОВА

Вʼячеслав Дегтяр — уродженець Кривого Рогу. Протягом 2014-2015 років виконував бойові завдання у зоні проведення антитерористичної операції у складі 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу оперативного командування "Південь" Сухопутних військ Збройних Сил України. Із початком повномасштабного вторгнення долучився до лав 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського Військово-морських сил Збройних Сил України. Загинув захисник 8 березня 2022 року.

Вʼячеслав Дегтяр. Фото: пресслужба Львівської ОВА

Богдан Іванчишин — житель Запитова Новояричівської громади. Під час повномасштабної війни був командиром 1 аеромобільного відділення військової частини А0641. Воїн загинув під час виконання бойового завдання 26 лютого 2024 року в районі населеного пункту Білогорівка Луганської області.

Богдан Іванчишин. Фото: пресслужба Львівської ОВА

Андрій Стопчанський — із села Сілець Червоноградської громади. Під час російського повномасштабного наступу служив у військовій частині А7075. Загинув 27 лютого 2024 року на Харківщині. Йому було 25 років.

Андрій Стопчанський. Фото: пресслужба Львівської ОВА

Роман Білий — житель села Полтва Золочівського району. Був стрільцем-снайпером 2 механізованого відділення військової частини А0243. Воїн загинув 25 лютого 2024 року під час виконання бойового завдання біля населеного пункту Ласточкине Донецької області.

Роман Білий. Фото: пресслужба Львівської ОВА

Ігор Гуженко проживав у селищі Красне Золочівського району. Під час повномасштабної війни був начальником фінансово-економічної служби військової частини А4821. Помер військовослужбовець 27 лютого 2024 року у місті Харків.