Дроновий удар по Одесі: під завалами знайшли тіла жінки та немовляти

Під завалами знаходять нові тіла людей. Кількість загиблих внаслідок удару "Шахеда" по багатоповерхівці в Одесі сягнула десяти.

Про таке 3 березня повідомив голова ОВА Олег Кіпер.

Раніше у ДСНС повідомили, що під завалами можуть перебувати від 10 до 12 людей.

Що відомо про атаку РФ по Одесі у ніч з 1 на 2 березня

Армія РФ атакувала Одещину безпілотниками у ніч з 1 на 2 березня. У місті пролунали вибухи.

Сили ППО збили сім з восьми дронів, які російська армія випустила по Одесі, повідомила начальниця координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталя Гуменюк.

З-під завалів дістали чоловіка, він живий та у свідомості, повідомив голова ОВА Олег Кіпер.

Прокуратура розпочала розслідування нічної атаки по Одесі за статтею "порушення законів та звичаїв війни".

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