Під завалами будинку в Одесі можуть перебувати 10-12 людей

Під завалами 9-поверхівки в Одесі, в яку в ніч на 2 березня влучив російський дрон, може перебувати 10-12 людей.

Про це в телемарафоні "Єдині новини" повідомила представниця пресслужби ДСНС Одещини Вікторія Журавська.

За її словами, наразі невідомо, скільки триватиме пошукова операція. Перекриття частини будинку впали, їх доводиться розгрібати важкою технікою. Оскільки під завали можуть бути люди, роблять це обережно.

Раніше в телемарафоні голова ОВА Олег Кіпер сказав, що не можуть знайти 12 людей, у тому числі четверо дітей. Пошуково-рятувальна операція продовжується.

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