Коли він потрапляє з окопів у репетиційну студію в Івано-Франківську, то згадує виступи на фестивалях та концертах. На фронті ж — поміж слуханням рації та російських "прильотів" — грає на сопілці.
Мишко Адамчак на позивний Лемко — фронтмен гурту "КораЛЛі", доброволець та водій-парамедик батальйону "Госпітальєри", який з 2015 року рятує життя бійців на передовій. Його попередня ротація була під Авдіївкою, коли російські війська штурмували місто колонами техніки. У червні 2023 року Мишко втратив на війні побратима та трембітаря Андрія Чепіля.
Про медичну допомогу полоненим росіянам, роботу в "Госпітальєрах" до та після повномасштабного вторгнення й музику на війні Мишко Адамчак розповів в інтерв'ю Суспільному.