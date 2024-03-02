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"Під час евакуацій співаємо всім екіпажем з пораненими" — парамедик "Госпітальєрів" Мишко Адамчак. СУСПІЛЬНЕ | ЛЮДИ
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"Під час евакуацій співаємо всім екіпажем з пораненими" — парамедик "Госпітальєрів" Мишко Адамчак. СУСПІЛЬНЕ | ЛЮДИ

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Коли він потрапляє з окопів у репетиційну студію в Івано-Франківську, то згадує виступи на фестивалях та концертах. На фронті ж — поміж слуханням рації та російських "прильотів" — грає на сопілці.

Мишко Адамчак на позивний Лемко — фронтмен гурту "КораЛЛі", доброволець та водій-парамедик батальйону "Госпітальєри", який з 2015 року рятує життя бійців на передовій. Його попередня ротація була під Авдіївкою, коли російські війська штурмували місто колонами техніки. У червні 2023 року Мишко втратив на війні побратима та трембітаря Андрія Чепіля.

Про медичну допомогу полоненим росіянам, роботу в "Госпітальєрах" до та після повномасштабного вторгнення й музику на війні Мишко Адамчак розповів в інтерв'ю Суспільному.

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