Через російську атаку в Одесі загинули мати з немовлям: що відомо про родину

Внаслідок нічного російського удару по багатоповерхівці в Одесі загинули Анна Гайдаржи та її чотиримісячний син Тимофій.

Про це повідомив засновник і керівник благодійної організації "Save Ukraine" Микола Кулеба у своєму дописі у Facebook, опублікувавши фото загиблих.

"Ще одна болюча втрата. Ще одне життя, яке обірвалося... Увечері рятувальники знайшли тіло чотиримісячного малюка, який мирно спав в обіймах мами. Його батько з самого ранку сподівався на диво. Але він втратив і дружину, і дитину. У чоловіка залишилася маленька донька", — йдеться у повідомленні.

Анна Гайдаржи та її чотиримісячний син Тимофій. Джерело: Микола Кулеба/Facebook

Анна Гайдаржи була донькою пастора Одеської Пересипської церкви Миколая Сідака, повідомили в Одеському обласному об'єднанні церков ЄХБ. Під час влучання, її чоловіку Сергію Гайдаржі зі старшою дочкою вдалось врятуватись. Тіла Ані та Тимофія знайшли рятувальники.

Прощання з ними відбудеться у вівторок об 11:00 у церкві ОПЦ. Про це повідомили рідні Анни, Андрій та Софія Сідак, на своїх сторінках в Instagram. Вони були присутніми на пошуках та сподівались побачити жінку з немовлям живими. Софія зазначила, що тіла та обличчя загиблих понівечені.

Андрій та Софія Сідак під час пошукової операції. Джерело: gettyimages

Скриншот з Instagram Софії Сідак

У коментарях під фото маленького Тимофія на сторінці родини в Instsgram користувачі лишають коментарі зі співчуттями. "Сьогодні серце на шматки. Найбільше горе, що може бути", — зазначила одна з користувачок.

Коментарі під фото чотиримісячного Тимофія. Скриншот з Instagram Анни Гайдаржи

Тіла Анни та Тимофія виявили о 17:57. Спочатку вдалось деблокувати дитину, згодом — матір.

Що відомо про атаку РФ по Одесі у ніч з 1 на 2 березня

Армія РФ атакувала Одещину безпілотниками у ніч з 1 на 2 березня. У місті пролунали вибухи.

Сили ППО збили сім з восьми дронів, які російська армія випустила по Одесі, повідомила начальниця координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталя Гуменюк.

Внаслідок російської дронової атаки вісім людей загинуло, восьмеро травмувались. Серед них — дві дитини.

З-під завалів дістали чоловіка, він живий та у свідомості, повідомив голова ОВА Олег Кіпер.

Прокуратура розпочала розслідування нічної атаки по Одесі за статтею "порушення законів та звичаїв війни".

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