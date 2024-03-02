У Дніпрі правоохоронці припинили нелегальну торгівлю електронними цигарками та вилучили підакцизного товару на майже 800 тисяч гривень.

Про це йдеться на сайті обласної поліції.

Місце незаконної торгівлі виявили 1 березня у Центральному районі міста. Правоохоронці вилучили майже 500 штук електронних сигарет, понад 40 картриджів для електронних пристроїв, 1,5 тисячі рідин для куріння та більше ніж 300 одиниць тютюну для кальяну.

Відносно правопорушника склали адмінпротоколи за частиною 3 статті 156, та за частиною 1 статті 164 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

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