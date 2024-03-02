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Спікер парламенту Угорщини ратифікував вступ Швеції до НАТО — Reuters
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Спікер парламенту Угорщини ратифікував вступ Швеції до НАТО — Reuters

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Спікер парламенту Угорщини ратифікував вступ Швеції до НАТО — Reuters
Результати голосування угорських законодавців, які схвалили вступ Швеції до НАТО, 26 лютого 2024 року. Фото: AP

Спікер парламенту Угорщини Ласло Ковер ратифікував вступ Швеції до НАТО. Тепер заявку має підписати угорський президент.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що президент Угорщини Тамаш Шуйок повинен підписати заявку протягом п'яти днів.

Парламент Угорщини 26 лютого схвалив вступ Швеції до Північноатлантичного альянсу.

Що відомо про вступ Швеції та Фінляндії до НАТО

Швеція разом із сусідньою Фінляндією прагнули стати членами НАТО після вторгнення Росії в Україну у 2022 році. Туреччина 28 червня 2022 року погодилася підтримати вступ Швеції та Фінляндії до НАТО. Три країни підписали спільний меморандум за підсумками перемовин у Мадриді.

29 червня на саміті в Мадриді країни НАТО офіційно "запросили" Фінляндію та Швецію стати членами Альянсу.

Станом на 29 липня 2022 року дві третини членів НАТО ратифікували протоколи про вступ Швеції та Фінляндії до Альянсу

В серпні президент США Джо Байден підписав протоколи про вступ Фінляндії та Швеції до Північноатлантичного альянсу.

23 січня 2023 року президент Туреччини Реджеп Ердоган сказав, що його країна не підтримає заявку Швеції на вступ у Північноатлантичний альянс через акцію у Стокгольмі, учасники якої спалили Коран.

4 квітня 2023 року Фінляндія офіційно стала 31-им членом НАТО. Біля штаб-квартири Альянсу у Брюсселі урочисто підняли прапор Фінляндії.

Між Туреччиною та Швецією є конфлікт, оскільки Анкара звинувачує Стокгольм у підтримці курдів, які заборонені у першій країні. Туреччина вимагає екстрадиції понад 130 підозрюваних, більшість з яких курдські сепаратисти.

У червні 2023 року Швеція змінила законодавство щодо боротьби з тероризмом, але незрозуміло, чи переконає це Туреччину дозволити країні приєднатися до НАТО.

23 січня 2024 року парламент Туреччини підтримав прийняття заявки Швеції на членство у Північноатлантичному альянсі. За підсумками переговорів, пропозицію ухвалили голосами 287 із 346 депутатів.

25 січня 2024 року Президент Туреччини Реджеп Ердоган схвалив ратифікацію членства Швеції в НАТО, підписавши відповідний документ.

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