У Великописарівській громаді на Сумщині внаслідок обстрілів пошкоджена будівля місцевої лікарні та приватні будинки.

Про це Суспільному повідомила голова громади Людмила Бірюкова.

За даними посадовиці, у лікарні пошкоджене терапевтичне та дитяче відділення. Терапевтичне відділення було відкрите восени 2022 року. Перед цим його зруйнували російські військові. Також пошкоджень зазнали приватні будинки, автівки та цивільна інфраструктура.

По Великописарівській громаді військові РФ били з "Градів" та артилерії, всього понад 40 ударів.

Що відомо про нічні обстріли Сумщини 2 березня

Внаслідок нічних ударів РФ понад 2,5 тисячі споживачів залишились без газопостачання у Охтирському та Шосткинському районах.

Також внаслідок обстрілу сталася пожежа у житловому секторі в Охтирському районі.

За даними ОВА, уночі та зранку 2 березня військові РФ здійснили 11 обстрілів Сумської області, зафіксовано 34 вибухи. Обстрілів зазнали Миропільська, Краснопільська, Тростянецька, Великописарівська, Шалигинська, Есманьська, Свеська, Зноб-Новгородська та Середино-Будська громади.

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що у межах Одеської, Миколаївської, Запорізької, Харківської, Сумської та Дніпропетровської областей були збиті російські дрони.

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