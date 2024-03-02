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Понад 2,5 тис. споживачів на Сумщині залишились без газу через нічні удари РФ
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Понад 2,5 тис. споживачів на Сумщині залишились без газу через нічні удари РФ

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Внаслідок нічних ударів РФ на Сумщині понад 2,5 тисячі споживачів залишились без газопостачання.

Про це повідомляють у Facebook Сумської філії "Газмережі".

У селі Ямне Охтирського району знищено газопровід-ввід середнього тиску, без газу залишилось 50 споживачів. У селі Свеса Шосткинського району пошкоджено розподільний газопровід, там без газу – 2 592 споживачі.

Фахівці Сумської філії "Газмережі" працюватимуть над ліквідацією пошкоджень, зазначили у дописі.

В Охтирському районі внаслідок нічного обстрілу також сталася пожежа у житловому секторі.

За даними ОВА, уночі та зранку 2 березня військові РФ здійснили 11 обстрілів Сумської області, зафіксовано 34 вибухи. Обстрілів зазнали Миропільська, Краснопільська, Тростянецька, Великописарівська, Шалигинська, Есманьська, Свеська, Зноб-Новгородська та Середино-Будська громади.

У Міненерго зазначили, що всього у Сумській області через бойові дії без електропостачання 4,2 тисячі точок обліку у 57 населених пунктах.

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